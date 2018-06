Steekspel begonnen: L'Equipe stopt Lionel Messi alvast af waarna reactie van Argentijnse krant niet uitblijft MDB

29 juni 2018

19u47

Bron: L'Equipe/Olé 0 WK voetbal Vanaf nu gaat het op het WK echt om de knikkers en de psychologische oorlogsvoering is ook bij de kranten begonnen. Het Franse L'Equipe pakte vandaag met een opvallende cover uit voor de wedstrijd van morgen tussen 'Les Bleus' en Argentinië. Het Argentijnse Olé kon dan ook niet achterblijven.

Op de cover staat een samenstelling waarop Lionel Messi te zien is, met vijf Franse internationals rond hem. "Hij zal niet passeren", staat er te lezen in het Spaans. Een vette knipoog dus naar de Argentijnen en dat kon de Argentijnse krant Olé niet zomaar voorbij laten gaan. Ze namen dezelfde foto over, maar dan met een ander bijschrift: "Hij zal passeren". Afwachten wie morgen gelijk krijgt.

"De missie van 'Les Bleus' is duidelijk", gaat L'Equipe verder. "Als ze zich willen plaatsen voor de kwartfinale, moeten ze Lionel Messi neutraliseren. De belangrijkste troef van de Argentijnen." Het Franse dagblad plaatste ook een tactische analyse op hun website. "Hoe je te organiseren om Lionel Messi te blokkeren", titelen ze. Of de Fransen hun missie ook tot een goed einde brengen, zullen we morgen vanaf 16u kunnen ontdekken. Dan is het in Kazan 'do or die' voor beide landen.

Réponse de Ole (quotidien argentin) « il passera »

"Il ne passera pas !" en une de L'Équipe ce vendredi 29 juin.



Téléchargez l'édition : https://t.co/7kDcldPTpp pic.twitter.com/95ZKC0PakS Л'ЭКИП - L'ÉQUIPE(@ lequipe) link