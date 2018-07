Statistiekenwebsite plaatst liefst vier Belgen in flopelftal van halve finales: "Niemand verloor de bal vaker dan Kevin De Bruyne" Redactie

12 juli 2018

23u34

Bron: Squawka 6 WK voetbal Volgens statistiekenwebsite Squawka Football hebben Kevin De Bruyne, Moussa Dembélé, Nacer Chadli en Toby Alderweireld geen al te beste beurt gemaakt tegen Frankrijk. Afgaande op de cijfers werden zij in het flopelftal van de halve finales geplaatst. Toch is er één Belg die in het topelftal prijkt. Niet geheel verrassend: Eden Hazard.

In samenwerking met Sporting Index boog Squawka Football zich over de statistieken van de halve finales. Na Frankrijk - België en Kroatië - Engeland kwamen ze op de proppen met een topelftal en een flopelftal. Eden Hazard leverde de beste statistieken af van de Belgen en prijkte dan ook als enige Rode Duivel in het topelftal. "Eden Hazard is een dribbelende sensatie", klinkt het bij Squawka. "Gemotiveerd door een potentiële WK-finale en de etalage waarin hij zich bevond, speelde de Belg hard tegen Frankrijk. Zelfs in de nederlaag schitterde hij als de leidende, creatieve figuur van de Rode Duivels. Bij momenten droeg hij zijn team soms letterlijk verder op het veld. Hij ging al swingend neer. Sleutelstatistiek: Eden Hazard slaagde in tien van zijn twaalf dribbels. Meer dan eender welke speler in een wedstrijd op het WK van 2018."

Alderweireld: "Hij won geen enkel luchtduel"

In het flopelftal staan dan weer vier Belgische namen te lezen. "Alderweireld was meer een toeschouwer tegen Frankrijk omdat België de wedstrijd domineerde. Maar wanneer hij een verdedigende interventie moest doen, faalde hij. Hij was degene die Samuel Umtiti moest dekken wanneer Antoine Griezmann de hoekschop in de zestien dropte en hij was degene die achter bleef wanneer Umtiti oprees en Frankrijk op voorsprong kopte. Sleutelstatistiek: Alderweireld won geen enkel luchtduel tegen Frankrijk."

Kevin De Bruyne: "Niemand verloor vaker de bal"

"Na twee wonderbaarlijke vertoningen in de 1/8ste finale en de kwartfinale liep Kevin uiteindelijk tegen een muur van bakstenen aan. Eerder uitgespeeld in een rol op de rechterflank, werd De Bruyne makkelijk tenietgedaan door Frankrijk met de uitzondering van één mirakelpass die zo goed was dat hij zijn eigen ploegmaats in de maling nam. Sleutelstatistiek: niemand verloor de bal vaker dan Kevin De Bruyne (28) in de halve finales."

Nacer Chadli: "Hij verspilde talloze aanvallen met slechte passes"

"Chadli speelde op de linkervleugel tegen Japan en Brazilië, maar wanneer hij tegen Frankrijk naar rechts verhuisde, bleek hij totaal inefficiënt. Chadli kon geen momentum creëren en verspilde uiteindelijk talloze aanvallen met slechte passes. Sleutelstatistiek: Chadli verstuurde van alle spelers in de halve finale de meeste voorzetten (11), maar slechts één kwam aan."

Moussa Dembélé: "Slaapverwekkende vertoning"

"Niemand kon begrijpen waarom Moussa Dembélé niet speelde voor België op het WK, maar misschien kan zijn slaapverwekkende vertoning in de halve finale, waarin hij niet in staat leek om de dynamische glans van Paul Pogba aan te pakken, enig licht werpen over de situatie. Sleutelstatistiek: Moussa Dembélé leverde geen enkel schot af tegen Frankrijk."