Stad Leuven huldigt Dries Mertens na historische derde plek op WK XC

20 juli 2018

17u54

Bron: Belga 0 WK voetbal De stad Leuven zal Dries Mertens na de historische derde plaats van de Rode Duivels op het WK in Rusland huldigen op het stadhuis. Dat heeft het stadsbestuur vandaag bekendgemaakt.

"Dries Mertens, Leuvenaar in hart en nieren en ex-speler van Stade Leuven, is een belangrijke speler van de nationale ploeg", laat de stad in een mededeling weten.

"Hij had een groot aandeel in de kwalificatie voor het WK en ook in Rusland bleek Mertens van goudwaarde. In de eerste wedstrijd tegen Panama opende hij de score met een wereldgoal. Zo zette hij de Rode Duivels op weg naar hun eerste van zes overwinningen. Gelet op deze topprestaties wil de stad Leuven de medaille van verdienste toekennen aan Mertens."

Wanneer hij ontvangen wordt op het stadhuis, zal later worden bekendgemaakt. Deze week kreeg ook Nacer Chadli na zijn WK-prestaties een huldiging in Luik.