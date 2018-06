Speel mee met het GOUDEN WK en ga voor de hoofdprijs van €10.000 cash! Redactie

08 juni 2018

Nog een klein weekje. En dan begint (ein-de-lijk) het WK voetbal. Tegelijkertijd trappen wij ook Het Gouden WK af, hét voetbalspel van Het Laatste Nieuws en hln.be! Meespelen? Dat kan, en wel als volgt!

Hoe deelnemen?

Deelnemen aan Het Gouden WK is heel eenvoudig: surf naar www. goudenwk.be en begin te sleutelen aan die ideale WK-ploeg.

Stel jouw ideale WK-selectie samen door uit de beschikbare spelerslijst 15 spelers te kiezen met een budget van maximaal 250 miljoen euro. Het aantal spelers pér land varieert naargelang de speeldag (zie verder). Daarnaast dien je ook een kapitein aan te duiden waarmee je extra punten kan verdienen. Het Gouden WK bestaat uit 7 speeldagen. Lager op deze pagina vind je een overzicht van de speeldagen. Het tarief voor de Gouden WK bedraagt 7 euro per ploeg. Na elke speeldag kan je jouw score raadplegen via www.goudenwk.be en ontdek je ook meteen of je in de prijzen gevallen bent.

Belangrijk om weten

Om deel te nemen vanaf de eerste speeldag moeten ploegen via de site ingeschreven zijn voor donderdag 14 juni om 17u. Alle ploegen dienen tijdig betaald te worden. Ploegen die na deze deadline worden ingeschreven, scoren geen punten voor deze speeldag. Een ploeg is pas geldig wanneer wij de betaling effectief hebben ontvangen.

Team samenstellen

Je kiest 11 basisspelers en 4 bankzitters die samen niet meer dan 250 miljoen waard zijn. Het aantal spelers pér land dat je mag kiezen varieert per speeldag, hieronder een overzicht:

Je dient 1 speler te selecteren binnen je basisselectie die als kapitein van je ploeg fungeert. Deze kapitein kan je elke speeldag aanpassen.

Hoe punten scoren?

Voor omgezette strafschoppen tijdens een penalty shoot-out worden géén punten voor ‘doelpuntenmaker’ geteld.

Speeldagen:

Hieronder vind je een overzicht van de speeldagen van het Gouden WK: