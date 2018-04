Spanje topfavoriet om WK te winnen volgens gerenommeerd onderzoek, België zesde DMM

30 april 2018

21u02

Bron: Belga 17 WK voetbal Spanje heeft de beste papieren om het WK in Rusland te winnen. Dat moet althans blijken uit een onderzoek van het Internationaal Centrum voor Sportstudies CIES. Het internationaal sportstudiebureau kwam vandaag met een eigen "Power Index" naar buiten.

Spanje zou het halen, voor Brazilië en Frankrijk. Regerend wereldkampioen Duitsland staat op de vierde plaats in de ranking van het CIES. België bekleedt de zesde plaats en staat hiermee net na poulegenoot Engeland. De andere landen in de groep van de Rode Duivels staan veel lager op de ranglijst. Tunesië staat op de 24e plek, Panama op de 32e en laatste.

Om zijn klassement te maken heeft het CIES, een studiebureau dat opgericht is door de FIFA, de prestaties van de 23 meest geselecteerde spelers van elke nationale ploeg onderzocht. Wie het afgelopen seizoen veel gespeeld heeft in een topcompetitie scoort hoog in de ranking. Door een combinatie van de gemiddelde speeltijd van die spelers en de clubcoëfficiënten van de clubs waarvoor ze spelen, kon het CIES de "Power Index" ineensteken.

De 23 meest geselecteerde Spanjaarden hebben 81,1 procent van de wedstrijden van hun club gespeeld. De gemiddelde coëfficient van hun clubs is 1,37. Daardoor scoren zij het hoogst in de ranking. De gemiddelde clubcoëfficiënt van onze Rode Duivels bedraagt 1,11. Hoewel heel wat Belgen bij topclubs in de Engelse Premier League spelen, voetballen zij dus voor minder goede clubs dan de Spanjaarden. Bovendien spelen ze maar 73 procent van de volledige speeltijd.

Het WK in Rusland start op 14 juni en eindigt op 15 juli. Dan zal blijken of het klassement van het CIES ook echt iets waard was.