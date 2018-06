Spanje op zijn kop: moet Lopetegui nog voor de start van het WK opkrassen? Sven Van Londersele

13 juni 2018

10u41 0

Eén dag voor de start van het WK in Rusland staat Spanje in rep en roer. Gisteren raakte bekend dat bondscoach Julen Lopetegui na de Wereldbeker coach wordt van Real Madrid. Dat nieuws zou bij de Spaanse voetbalbond niet in goede aarde gevallen zijn. Verschillende Spaanse media suggereren zelfs dat Lopetegui nog voor de start van het WK zijn koffers mag pakken. Om 11u30 geeft de oefenmeester een persconferentie samen met de bondsvoorzitter, die hieronder te volgen is.

Op de Spaanse nieuwssite Marca verscheen zelfs een beeld van Lopetegui die een stevige discussie voert met sportief directeur Fernando Hierro. Ook hij zou niet opgezet zijn met het schokkende nieuws rond de overgang van zijn coach naar Real Madrid. (lees verder onder de foto)

Vrijdag spelen de Spanjaarden meteen een levensbelangrijk duel tegen Portugal in groep B. Deze onrust maakt de voorbereiding natuurlijk verre van ideaal. Wordt snel vervolgd.