Spanje op zijn kop: bondscoach Lopetegui moet nog voor de start van het WK opkrassen SVL/YP

13 juni 2018

12u05 0 WK voetbal Julen Lopetegui (51) is niet langer de bondscoach van Spanje, zo raakte zopas bekend op een persconferentie in het Spaanse basiskamp in Krasnodar. Ongezien, zeker nu 'La Rioja' vrijdag al meteen voor de levensbelangrijke confrontatie tegen Portugal staat.

Eén dag voor de start van het WK in Rusland staat Spanje in rep en roer. Gisteren raakte bekend dat bondscoach Julen Lopetegui na de Wereldbeker coach wordt van Real Madrid. Dat nieuws viel bij de Spaanse voetbalbond niet in goede aarde en zopas maakte bondsvoorzitter Luis Rubiales bekend dat de Spanjaarden per direct afscheid nemen van hun oefenmeester.

"We willen Julen bedankten voor alles wat hij voor ons gedaan heeft", zo stak Rubiales van wal op de persconferentie. "Hij is er verantwoordelijk voor dat we er bij zijn in Rusland, maar toch hebben we beslist afscheid van hem te nemen. Laat het een signaal zijn aan alle medewerkers van de Spaanse voetbalbond, dat bepaalde regels moeten gevolgd worden."

(Lees hieronder verder)

"Heel complexe situatie"

"De onderhandelingen hebben plaatsgevonden zonder dat wij daarvan wisten. Pas vijf minuten voor het persbericht van Real Madrid kwam, zijn wij op de hoogte gebracht en dat is niet de juiste manier van handelen. Dit is een heel complexe situatie. We zitten twee dagen voor onze eerste wedstrijd op het WK en er is veel werk te doen. De spelers en staff gaan er alles aan doen om zo ver mogelijk te komen en uiteindelijk zal dit ons sterker maken. Nee, ik voel me niet verraden door Julen. Ik bewonder en respecteer hem. Ik zie hem als een toptrainer en het was dan ook erg moeilijk om deze beslissing te nemen."

De 51-jarige Lopetegui verlengde vorige maand zijn contract als bondscoach nog tot en met 2020. De verbintenis bevatte een gelimiteerde afkoopsom van naar verluidt 2 miljoen euro. Voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid ziet in Lopetegui een geschikte opvolger van Zinedine Zidane, die na 2,5 jaar met daarin drie eindzeges in de Champions League besloot te vertrekken.

Pyromaan

De transfer van de bondscoach werd met keiharde kritiek in de meeste Spaanse media ontvangen. "Hij is een pyromaan die zijn eigen huis in de fik steekt", schreef het dagblad El País. Spanje beschouwt zichzelf vooraf als een van de favorieten voor de wereldtitel, maar ineens gaat het in het trainingskamp in Krasnodar niet meer over het openingsduel met Portugal, aanstaande vrijdag.

Het is nog onduidelijk wie de vervanger van Lopetegui moet worden, maar in elk geval wacht die een aartsmoeilijke klus. Onder Lopetegui verloor Spanje geen wedstrijd, en van de twintig duels onder zijn leiding werden er veertien gewonnen.