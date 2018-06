Spanje ontmantelt Iraanse burcht en kruipt na gek slot én dankzij videoref door het oog van de naald MDB & GVS

20 juni 2018

21u50 11 Iran IRN IRN 0 einde 1 SPA SPA Spanje WK voetbal Een plek in de geschiedenisboeken. Daar mikte Iran deze avond omstreeks kwart voor tien op. Het kon immers het eerste Aziatische land worden dat de twee WK-openingswedstijden wist te winnen.

Wel, aan de rust lag dat unicum nog steeds op tafel. Spaanse driehoekjes en tiki taka bij de vleet, maar een barst in de bijzonder defensieve Iraanse pantser beuken lukte lange tijd niet. Tot Diego Costa na 54 minuten met een gelukje tóch de muur wist te slopen. Na de openingsgoal legde Iran offensievere intenties aan de dag – Spanje kroop zelfs door het oog van de naald toen de videoref de gelijkmaker overigens terecht afkeurde én Taremi staalhard overkopte. 0-1. Het ging voor ‘La Roja’ alvast heel wat moeizamer dan gedacht.

Tactische analyse

Natuurlijk monopoliseerde Spanje zowat negentig minuten lang het leer, maar het concept ‘de bus parkeren’ kreeg vanavond toch een nieuwe dimensie. Een Iraanse egelstelling waar de 'Perzische Prinsen' vaak zelfs letterlijk lijf en leed in de strijd gooiden om de nul op het scorebord te houden. Bij momenten vertoefden ze zelfs met tien man in de eigen zestien. Met een hoge balcirculatie, het technisch vernuft van Iniesta en Isco en vooral héél veel geduld trachtte La Roja de dubbele afweergordel te ontwrichten. Tekenend: Ramos en Piqué - die laatste goed voor zijn honderdste interland - kampeerden voortdurend op zowat dertig meter van de kooi van keeper Beiranvand. De veelzeggende statistieken aan rust. Percentage balbezit: 17 versus 83. Aantal passes: 81 versus 369.

Na de goal van Costa probeerde Iran wel de bakens te verzetten en toonde dat het wel degelijk goede voetballers in de rangen heeft. Jammer van het eerste ultradefensieve uur, want De Gea en co kwamen meermaals met de schrik vrij.

Man van de match: Isco

Creativiteit had Spanje nodig om het Iraanse fort te ontmantelen. Dat vond het bij Isco. Lang niet altijd even gelukkig in zijn acties, maar nam de handschoen wel op om de muur gestaag af te breken. Dribbels, lepe doorsteekballetjes en weldoordachte corners. Met 55 stuks verstuurde hij voor de koffie meer passes als alle Iraniërs samen. Na zestig minuten was de energietank helemaal leeg.

Beste tweets

Les espagnols en ce moment #IRNESP #IRAESP #Iran 🇮🇷 #Espagne 🇪🇸#Mur pic.twitter.com/CSfFyVBIBQ Nico Kana Jr(@ NicolasKanaan) link

Jose Mourinho frantically taking notes on Iran’s 8-2-0 ‘Park The Bus’ formation. #IRNESP pic.twitter.com/8hFVlCGyfu Footy Humour(@ FootyHumour) link

First half highlights #IRAESP pic.twitter.com/PnFUkVzVGi Ben Hyde(@ henbyde) link

Impresionante foto. Los 11 jugadores de Irán caben en ella, encerrados en su área. #IRAESP pic.twitter.com/hvT8PhmMys Jaime Pelegrí 😄(@ jaimepele) link

Beste foto's