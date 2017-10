Spanje mag tickets voor WK boeken na blamage Italië - IJsland vernedert Turkije en grijpt leiding 23u12

Bron: ANP 0 photo_news Isco tekende voor de 2-0 tegen Albanië. WK voetbal Spanje heeft zich in het Estadio Jose Rico Perez in Alicante verzekerd van een plaats op het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. De wereldkampioen van 2010 was op de negende speeldag van de kwalificaties in groep G met 3-0 een maatje te groot voor Albanië. Door de uitschuiver van Italië tegen Macedonië (1-1), zijn de Spanjaarden zeker van WK-deelname.

"La Roja" leek niet meteen aangeslagen door de politieke impasse die woedt in Spanje. De Catalaanse schreeuw om onafhankelijkheid had ook geen invloed op het basiselftal. De Spaanse bondscoach Julen Lopetegui stelde Catalanen Gerard Piqué en Jordi Alba gewoon op. De 25.000 aanwezige supporters trakteerden centrale verdediger Piqué bij zowat elke baltoets wel op een stevig fluitconcert.

Een zakelijk Spanje klaarde de klus uiteindelijk op een kwartier. Rodrigo (16.), Isco (24.) en Thiago Alvantara (27.) stonden aan het kanon. Intussen leed Italië voor eigen publiek in Turijn onverwachts puntenverlies tegen Macedonië. Aleksandar Trajkovski, ex-speler van KV Mechelen en Zulte Waregem, wiste in de 77e minuut het openingsdoelpunt van Giorgio Chiellini (40.) uit. In de andere wedstrijd in groep G ging Israël met 0-1 winnen op Liechtenstein na een doelpunt van Eitan Tibi.



Met 25 punten is Spanje zo zeker van zijn elfde WK-deelname op rij. Italië (20 ptn) zal via de play-offs zijn ticket voor Rusland moeten bemachtigen.

photo_news Chiellini opende de score.

#Macedonia surprisingly equalize vs #Italy against the run of play! Good finish by #Palermo forward Aleksandar Trajkovski! #ItaliaMacedonia pic.twitter.com/Y2FXfIitxT Jason Foster(@ JogaBonitoUSA) link

Servië laat gouden mogelijkheid liggen

In groep D heeft Servië de kans laten liggen om zich voor het eerst sinds 2010 te kwalificeren voor een groot toernooi. De Serviërs ging met 3-2 onderuit in Oostenrijk. Voor Wales, dat met 0-1 ging winnen bij Georgië na een knappe treffer van Tom Lawrence, en Ierland, na een 2-0 zege tegen Moldavië na twee doelpunten van Daryl Murphy, is de eerste plaats opnieuw binnen handbereik. Groepsleider Servië (18 ptn) heeft met een thuiswedstrijd tegen Georgië op de laatste speeldag de beste papieren. In een burenduel strijden Wales (17 ptn) en Ierland (16 ptn) wellicht onderling voor de tweede plaats.

Photo News Tom Lawrence (l) scoorde de enige goal van de match in Georgië.

IJsland op kop in groep I

Ook in de ongemeen spannende groep I zal het doek pas op de slotspeeldag vallen. Voor de eerste plaats en het rechtstreekse WK-ticket komen nog drie landen in aanmerking. IJsland ging met de verrassende 0-3-score winnen in Turkije. IJsland profiteerde in Eskisehir dankbaar van het defensief geklungel van de Turken, die niet de indruk maakten dat ze voor hun laatste kans streden. Jóhann Berg Gudmundsson opende na een half uur de score. Birkir Bjarnason - ex-Standard - kreeg enkele minuten later alle ruimte om de 0-2 binnen te schieten. Kort na rust besliste Kári Arnason het duel met de derde treffer. De Turken moeten zo definitief een kruis maken over het WK.

Huge second goal for Iceland. Have a legitimate chance to directly qualify for World Cup #TURISL #Iceland pic.twitter.com/D65tfQ5hlw dave(@ DesTaquito1) link

IJsland heeft nu 19 punten en neemt de leidersplaats over van Kroatië, dat niet verder geraakte dan een 1-1-gelijkspel tegen Finland. Mandzukic zette de thuisploeg op voorsprong, maar in de slotminuten lukte Soiri toch nog de gelijkmaker. Ook Oekraïne is nog in de running voor een WK-ticket. Het nam de drie punten mee uit Kosovo (0-2) en heeft zo evenveel punten als Kroatië (17ptn). De ploeg van bondscoach Andrei Shevchenko kwam na een uur op voorsprong door een eigen doelpunt van een Kosovaarse verdediger. Andrei Yarmolenko besliste de wedstrijd in de slotfase.

photo_news Oekraïne juicht na een goal van Yarmolenko.

Vele neutrale voetballiefhebbers zullen de ontwikkelingen in groep I maar al te graag zien. De beleving van de IJslandse supporters op het EK 2016 in Frankrijk heeft immers heel wat indruk gemaakt. Iedereen herinnert zich nog de 'Viking clap' toen de helden na het avontuur door het thuisfront werden onthaald. Een optreden die de IJslanders morgen ongetwijfeld opnieuw zullen herhalen wanneer de protagonisten van hun tripje naar Turkije terugkeren.

Elf landen zijn al zeker van WK

Met Spanje erbij is het aantal gekwalificeerde landen voor het WK in Rusland vrijdag op elf gekomen. Brazilië was in maart het eerste land dat zich wist te kwalificeren voor het WK in Rusland, dat als gastland automatisch is geplaatst. Na Brazilië volgden Iran, Japan, Mexico, België, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië, Duitsland, Engeland en vandaag dus Spanje. Aan het WK mogen 32 landen meedoen.

