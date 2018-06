Spanje groepswinnaar nadat het zwoegt en zweet tegen Marokko maar toch gaat 'La Roja' niet zonder zorgen richting volgende ronde XC & YP

21u50 5 Spanje SPA SPA 2 einde 2 MAR MAR Marokko WK voetbal Wat was het nagelbijten in groep B, vanavond. Daar zijn het uiteindelijk (zoals verwacht) Portugal en Spanje die zich plaatsten voor de volgende ronde, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Zo knokte Spanje zich pas laat naast Marokko en Wat was het nagelbijten in groep B, vanavond. Daar zijn het uiteindelijk (zoals verwacht) Portugal en Spanje die zich plaatsten voor de volgende ronde, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Zo knokte Spanje zich pas laat naast Marokko en speelde Portugal 1-1-gelijk tegen Iran . In de volgende ronde treft Spanje Rusland, Portugal kijkt Uruguay in de ogen.

Marokko was puntenloos laatste voor vandaag, maar in hun afzwaaiwedstrijd waren de energieke ‘Atlasleeuwen’ niet zinnens zich zomaar naar de slachtbank te laten leiden door Spanje. Meer nog, na een kwartier stonden Boussoufa & co zelfs al op voorsprong: Iniesta en Ramos keken naar mekaar, waardoor Boutaïb zomaar met het leer aan de haal kon en dat ook beheerst tussen de benen van De Gea in doel kon schuiven. ’t Deed pijn aan de ogen, maar Iniesta zette zijn fout al even snel weer recht. De kleine strateeg dook op in de zestien en liet Isco, aan een ijzersterk WK bezig, de 1-1 hoog in doel jagen.

Ook na die gelijkmaker bleef het langs alle kanten rammelen in de Spaanse afweer, maar Boutaïb vergat zijn land een nieuwe voorsprong te schenken. Tot grote ontzetting ook van Spaans bondscoach Hierro, die net niet uit zijn vel sprong. Ook na de koffie hadden de Spanjaarden het allerminst onder de markt. Zo was De Gea net iets sneller op de bal dan Boussoufa en zag Amrabat zijn heerlijke poging op de kruising uit elkaar spatten. Voor Spaans gevaar moesten we dan weer naar goede gewoonte bij Isco zijn, die zijn kopbal van de lijn gekeerd zag door Saïss en ook Piqué kende pech na de hoekschop die volgde. De ingevallen Youssef En-Nesyri leek Marokko naar winst te buffelen, maar helemaal aan het gaatje was daar toch nog Iago Aspas die met een subtiel hakballetje (en na tussenkomst van de VAR) gelijk kon maken.

Tactisch

Net zoals elk ander land leek het de initiële bedoeling van Marokko om Spanje zo min mogelijk te laten voetballen, en daarvoor werden de harde duels niet geschuwd. De mannen van Hervé Renard zaten er erg kort op en soms ook té – getuige daarvan de vier gele kaarten na goed een halfuur spelen. Al moet ook gezegd dat Piqué al vroeg goed (en vooral, kaartenloos) weg kwam na een tackle met de twee benen vooruit.

Het was ook duidelijk zichtbaar dat Marokko een ploeg is die graag de bal heeft, maar in tegenstelling tot Iran en Portugal is dat bij Spanje ook het geval. Daardoor moesten de Marokkanen vooral achter de bal aanhollen en dat bleek hen, de knappe prestatie ten spijt, toch minder te liggen. Voorts viel aan Spaanse zijde ook op dat Ramos en Piqué, toch niet de minste, ook wel wat ruimte laten in de rug. De Rode Duivels zijn dus niet de enigen die kansen weggeven…

Man van de match: Isco

Isco wierp zich in de eerste twee wedstrijden al op tot dé patron bij Spanje en ook vandaag was dat niet anders. Splijtende passes, een panna, een doelpunt… De aanvallende middenvelder van Real Madrid lag aan de basis van zowat elke Spaanse aanval. Om u maar een idee te geven: in zijn laatste 15 wedstrijden bij 'La Roja' was hij goed voor tien goals en twee assists. Straffe kost voor iemand die bij zijn club niet altijd zeker is van een basisplaats – wij kunnen er naar blijven kijken.

12 - Isco has been directly involved in 12 goals in his last 15 international appearances for Spain, scoring 10 goals and assisting a further two. Magician. #ESPMAR #ESP #WorldCup pic.twitter.com/DQyXheOrWk OptaJoe(@ OptaJoe) link

