Spanje en Italië hebben genoeg aan één doelpunt, Italianen maken zich op voor barrages MH

Spanje kende de nodige moeite in Israël, maar won wel WK voetbal Zuinige zeges voor Spanje en Italië vanavond in en tegen respectievelijk Israël en Albanië. De Spaanse troepen van coach Julen Lopetegui hadden genoeg aan één treffer in Jeruzalem. Terwijl La Squadra het met dezelfde score tot een goed einde bracht in het Albanese Skhodër.

Géén Gerard Piqué bij Spanje in Israël. Wél in het elftal van 'La Roja' vanavond: Jonathan Viera. De man die tussen 2014 en 2015 nog op de loonlijst stond van Standard en het via Las Palmas in La Liga tot Spaans international schopte. Spanje, dat al zeker was van groepswinst, haalde het uiteindelijk moeizaam in Jeruzalem: 0-1 na een goal van Asier Illarramendi. Spanje dus groepswinnaar met een rapport van 28 op 30. (lees hieronder verder)

EPA Jonathan Viera (r), ex-Standard, kreeg vanavond een basisplek bij Spanje

Italië overtuigt opnieuw niet

Nog in Groep G wou Italië zich herstellen na de blamage tegen Macedonië (1-1). Maar ook in Albanië liep het niet van een leien dakje. Inter-middenvelder Antonio Candreva zorgde na 73 minuten voor de enige goal van de match. La Squadra, dat de kwalificatiecampagne eindigt met 23 op 30, moet zich opmaken voor barragematchen. (lees hieronder verder)

AFP Antonio Candreva trapte Italië naar een moeizame zege

Voormalig Essevee-aanvaller aan het kanon

In een match die niet al te veel om het lijf had, nam Macedonië makkelijk de maat van dwergstaat Liechtenstein: 4-0. Aleksandar Trajkovski, ex-Zulte Waregem, tekende vijf minuten voor de pauze voor de tweede treffer.

REUTERS Trajkovski (l) scoorde voor Macedonië