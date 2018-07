Spaanse pers verwenst en begraaft het tiki taka ("Gilitaca") en legt de schuld bij drie heren: "Bedankt, Florentino, Julen en Luis. Héél erg bedankt" Hans Op de Beeck

06u00 0 WK voetbal Hier en daar was er in de Spaanse media wat onvrede rond de penalty die Spanje tegen kreeg na het hands van Piqué, terwijl ze er in de slotminuten zelf geen kregen na een vermeende fout op Ramos. Maar in Spanje steken ze vooral de hand in eigen boezem en zien ze het -definitieve- einde van een gouden tijdperk en een speelstijl. "Dat verdomde tiki taka!"

"Het einde van een avontuur én van een tijdperk", vindt As. "Deze derde opeenvolgende sof (zowel in het WK Brazilië, EK Frankrijk als op dit WK ging Spanje er snel uit, nvdr) betekent het definitieve einde van de meest glorieuze cyclus uit het Spaanse voetbal. En opent meteen het debat voor de toekomst. Want momenteel spelen we veel te horizontaal voetbal en zijn we ultraconservatief. Het komt hard aan, maar verrassend is het allerminst. Dit WK sloeg nergens op, van bij de start tot het einde. Van de Lopetegui-saga tot de onzichtbaarheid van De Gea (na zijn blunder tegen Portugal wordt hem ook aangewreven dat hij niet één Russische penalty pakte, nvdr). Het model dat de wereld veroverde moet nu herbekeken worden." Waarmee As doelt op het vermaarde tiki taka-voetbal dat Spanje op het EK 2008, het WK 2010 en het EK 2012 geregeld tot kunst verhief.

Toen de penaltyserie begon, was Spanje een vernield elftal, zonder de vereiste psychologische kracht om deze loterij tot een goed einde te brengen. Marca

"We speelden alsof Iniesta, een van de producenten van die moedervorm, in de basis stond. Alleen had Hierro hem op de bank gezet. We speelden alsof Xavi en Xabi (Alonso, nvdr) -de mannen die de plannen smeedden- er nog waren, alleen aan een trager tempo. De passes waren allesbehalve zuiver, onze stijl is in verval. Het deed pijn aan de ogen. We staan aan de poorten van 'Gilitaca'." Waarmee As zinspeelt op het failliet van het tiki taka. "Na die snelle voorsprong bevond Spanje zich in het labyrint waarin het verloren liep dit WK: misbruik van de korte pass, een algemeen gebrek aan mobiliteit en absolute afhankelijkheid van de flitsen van Isco, omdat David Silva hier een geest was die niets bracht, terwijl Asensio en Koke (die vandaag hun kans kregen, nvdr) de ploeg niet lieten opleven. Wat heb je aan 75% balbezit, wanneer er geen diepte of overlap is?"

Spanje kan weer naar waar ze verdienen te zijn: thuis. Marca

Marca, die andere Madrileens gezinde krant, legt de schuld voor de vroegtijdige WK-exit vooral bij drie heerschappen: Real Madrid-voorzitter Florentino Perez, ex-trainer Julen Lopetegui en bondsvoorzitter Luis Rubiales. Op cynische wijze wordt dat trio in de titel 'bedankt'. Zo stelt Marca: "Het begon bij Florentino Perez, die de dynamiek grondig verstoorde door het contacteren van Julen Lopetegui als opvolger van Zinedine Zidane. Vervolgens was er Lopetegui die zich niet loyaal en weinig ethisch opstelde en dan had je Luis Rubiales die wel heel snel de knoop doorhakte en solo slim speelde om Lopetegui te ontslaan. De spelers deden vervolgens de rest met enkele slordige en nalatige optredens tijdens de cruciale momenten in onze vier matchen. Uiteindelijk wonnen we slechts één match... Denken dat het ontslag van Lopetegui de ploeg niet negatief zou beïnvloeden, was naïef. Alles reduceren tot die slappe strafschoppenreeks tegen Rusland, zou te makkelijk en goedkoop zijn. Net zoals alle schuld te schuiven in de schoenen van Hierro, die meteen een gigantische hoop verwijten naar het hoofd geslingerd kreeg."

Dit WK was een marteling voor een van de beste centrale verdedigers uit de geschiedenis van de Spaanse nationale ploeg. 'Sport' over Piqué

"In Spanje zal Florentino ondertussen de vermoorde onschuld spelen en fluitend naar zijn plafond staren. Lopetegui is al waar hij wil zijn, terwijl Rubiales nu op zoek kan naar een nieuwe coach en moet heropbouwen. Zowel een ploeg als een project. Want door zijn acties ontbraken we rust en standvastigheid. De ploeg had veel weg -zeker naar het einde toe- van een horrorshow. Ze speelden slecht, ze waren slecht voorbereid en ze gaven een duidelijk mindere tegenstander met die penalty een ongelofelijk geschenk in cadeauverpakking. De redenen voor deze ramp? Een collectie van passes in slow motion, een gebrek aan intensiteit bij de 1-0-voorsprong, een gebrek aan creatieve oplossingen tijdens de tweede helft en de verlengingen. Toen de penaltyserie begon, was Spanje een vernield elftal, zonder de vereiste psychologische kracht om deze loterij tot een goed einde te brengen. De wandeling van elke speler naar de penaltystip, had veel weg van iemands laatste stappen richting executie. Elke hoop dat David De Gea zich tot held zou ontpoppen, verdween bij elke penalty die hij niet kon pakken. Spanje kan weer naar waar ze verdienen te zijn: thuis. Florentino, Lopetegui en Rubiales: bedankt. Alle drie, heel erg bedankt." (lees hieronder verder)

Ook het Catalaanse Sport ziet het 'Einde van een Gouden Generatie van La Roja', zo wordt er getiteld. "Het is tijd om het roer volledig om te gooien. Hier in Rusland waren er nog zes spelers van de partij die acht jaar geleden wereldkampioen werden in Zuid-Afrika. Daarvan zullen er met Sergio Ramos en Busquets slechts twee doorgaan, zodat de nieuwe coach een cyclus kan starten zonder vastgebonden te zijn aan het verleden." Sport ziet naast Iniesta ook Piqué, die gisteren niet wou reageren, David Silva (32) en Pepe Reina (35) afhaken. Over FC Barcelona-boegbeeld Gerard Piqué schrijven ze: "Piqué was duidelijk aangedaan. Hij had al aangekondigd dat hij na het WK zou stoppen met de nationale ploeg en dat bevestigde hij alleen maar in Rusland. 'Wanneer ik een beslissing maak, hou ik me daar meestal aan', zei hij. Een ommekeer moet dus niet meer verwacht. Dit WK mag hij dan wel zijn honderdste cap vergaard hebben en zijn penalty omgezet, hij gaf wel een domme penalty weg die Rusland vleugels gaf. Dit WK was een marteling voor een van de beste centrale verdedigers uit de geschiedenis van de Spaanse nationale ploeg."

