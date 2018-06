Spaanse pers ondanks groepswinst bijzonder streng voor ‘La Roja’: "De videoref is momenteel de 'beste speler' van Spanje" XC

26 juni 2018

12u00

Bron: Marca/Mundo Deportivo 0 WK voetbal Spanje kroonde zich gisteren tot groepswinnaar in poule B, al liep dat niet van een leien dakje. Na de moeizame 1-0-overwinning tegen Iran, vermeed 'La Roja' in extremis maar nipt een nederlaag tegen Marokko. Spaanse kranten Marca en Mundo Deportivo waren dan ook allesbehalve lovend over Iniesta en co.

Marca: “De drie wedstrijden van Spanje op dit WK hebben aangetoond dat Hierro het anders zal moeten aanpakken. Om te beginnen met De Gea. Hij heeft de voorbije seizoenen getoond dat hij de beste Spaanse doelman is, maar op dit WK presteert hij niet. Tijd voor verandering? De Gea straalt alvast weinig positivisme uit.”

“Daarnaast is de verdediging bij momenten een gatenkaas. Carvajal is niet super na zijn blessure en ook Ramos en Piqué laten centraal achterin steken vallen. En linksback Alba toonde zich zwak tegen Iran. Maar het probleem ligt niet enkel in de verdediging. Spanje werd wereldkampioen met Busquets én Alonso. Nu die laatste er niet meer bij is, heeft Busquets andere hulp nodig. Bijvoorbeeld Saul of Koke.”

“David Silva haalt dan weer allesbehalve zijn niveau en ook Iniesta schittert niet meer. Zij zijn twee boegbeelden van ‘La Roja’, maar zijn niet langer zeker van een basisplek. Beiden mogelijke bankzitters in de toekomst. Weg met dat hoog aantal balbezit, er moet meer via de flanken gespeeld worden. Asensio en Vázquez kunnen een alternatief bieden, aangezien het via het centrum niet lukt.”

“Nog een laatste optie: met twee aanvallers. Waarom niet eens met Costa én Aspas spelen? Momenteel hebben ze nog niet samen op het veld gestaan. Hoe dan ook: tijd om het plan te veranderen, Hierro.”

Mundo Deportivo: “Spanje is groepswinnaar dankzij de videoref, op dit moment de 'beste speler' van het Spaanse team. Dit is niet de manier om ver te geraken op het WK. Hierro zal beslissingen moeten nemen. Het defensieve systeem staat niet op punt. De bondscoach moet daarnaast spelers opstellen die hongeriger zijn. Fysiek beter.”

“Met dank aan de VAR is Spanje dus groepswinnaar. Lang leve de VAR. Nu vermijden ze Uruguay en nadien ook andere kleppers. Rusland kloppen in de achtste finales, zou logisch zijn. Nadien wacht op papier Kroatië. Sterke tegenstander. In de halve finale moet allicht België of Engeland opzij gezet worden. Twee van de betere teams tot nu toe op dit WK.”

