Sotchi, waar Chadli thuis is: hoe de geplaagde winger zijn ticket voor WK al veiligstelde in Rusland Niels Poissonnier

01 juni 2018

08u26 0 WK voetbal Op basis van zijn speelminuten lijkt het onbegrijpelijk, maar dan heeft u Nacer Chadli (28) niet zien spelen onder Martínez. Zijn ticket voor Rusland ligt al ruim een jaar vast - hij ging het eigenhandig ophalen.

28 maart 2017, Sotchi.

In het hypermoderne Fisht Stadium houdt Roberto Martínez een testcase. Met voorin het duo Benteke-Mirallas, daarachter de driehoek Tielemans-Dembélé-Nainggolan, op de flanken Foket en Chadli, en in doel Mignolet. Drie dagen na de 1-1 tegen Griekenland is de bondscoach benieuwd naar welke troeven hij achter de hand kan houden. Al hoopt Martínez die avond vooral die ene bevestiging te krijgen: dat Nacer Chadli op beide kanten een uitstekend alternatief biedt.

