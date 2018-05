Slecht nieuws voor Brazilië: Dani Alves wordt geopereerd en mist het WK MDB/LPB

11 mei 2018

18u50

Bron: afp/belga 16 WK voetbal Dani Alves, de grote concurrent van Thomas Meunier op rechtsachter bij PSG, moet het WK aan zich voorbij laten gaan. Dat liet zijn club met een update over zijn blessure weten via hun website. De Braziliaanse nationale ploeg bevestigde dat bericht.

De 35-jarige international blesseerde zich in de met 0-2 gewonnen bekerfinale tegen Les Herbiers. Dani Alves heeft last aan de voorste kruisband van zijn knie. "De recente onderzoeken hebben de eerste diagnose bevestigd", klinkt het op de website van Paris Saint-Germain. "De tijd die nodig is voor een conservatieve behandeling is echter onverenigbaar met de beperkingen van een optimale voorbereiding op het volgende wereldkampioenschap. Onder deze omstandigheden besliste de medische staf van Paris Saint-Germain en van de Seleção in onderling overleg met de speler over te gaan tot een chirurgische ingreep. Dani Alves wordt geopereerd van zodra zijn knie het toelaat."

Dani Alves, ondertussen al 35 jaar, ziet zo zijn mogelijk laatste WK voor in rook opgaan. "Dat de atleet snel mag herstellen en zijn techniek en leiderschap weer zo snel mogelijk in dienst kan stellen voor de geelhemden", klinkt het op het Twitteraccount van het Braziliaanse elftal.

Maandag maakt de Braziliaanse bondscoach Tite zijn selectie voor het WK (14 juni-15 juli) bekend. Ook Neymar, ploegmaat van Alves bij PSG, probeert na een operatie aan de rechtervoet nog net op tijd fit te geraken voor de Wereldbeker.

Brazilië is in Rusland ingedeeld in groep E met Zwitserland, Costa Rica en Servië.

Exames constataram a impossibilidade da convocação de Daniel Alves para a Copa do Mundo. Que o atleta tenha pronta recuperação e possa colocar sua técnica, raça e liderança à serviço da Amarelinha o mais breve possível. #ForçaDani pic.twitter.com/sBRnpGBYYC CBF Futebol(@ CBF_Futebol) link