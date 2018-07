Sergio Ramos, kapitein van zinkende Spaanse schip: "Een van moeilijkste momenten in mijn carrière" Redactie

01 juli 2018

Sergio Ramos kon meteen na de uitschakeling zijn tranen niet bedwingen. Een haast ongezien beeld. Voor het flashinterview had de Spaanse kapitein zijn tranen al weggeveegd. “Het is een van de moeilijkste momenten in mijn carrière. We moeten trots zijn om Spanjaard te zijn, maar ik vind het jammer voor de aanwezige fans. We speelden tegen een goede ploeg, een sterk Rusland. Het was een moeilijke en fysieke wedstrijd. Het is jammer, want een WK is altijd een droom.”