Sergio Ramos haalt uit naar 'Pluisje': "Maradona staat lichtjaren achter Lionel Messi als beste Argentijn" MDB

21 juni 2018

09u36

Bron: Marca 4 WK voetbal Neen, Sergio Ramos en Diego Armando Maradona gaan niet de beste vrienden worden. Vorige week stelde de gepensioneerde topvoetballer nog dat Ramos geen echte 'crack' (een sterspeler) is, zoals Diego Godin dat volgens hem wel is. Gisterenavond deelde de Spaanse verdediger zelf een tik uit.

De bal ging aan het rollen wanneer Maradona zich uitliet over de kwaliteiten van Sergio Ramos. "Ik wil geen polemiek starten, maar ze zeggen dat Ramos een 'crack' is. Nee, Diego Godin is een 'crack'. Iemand die verdedigt, iemand die je leidt en iemand die doelpunten maakt. Iemand die geen enkele wedstrijd mist." Het waren mooie woorden aan het adres van Diego Godin, overigens met Uruguay ook op dit WK aan het werk.

Ze schoten echter in het verkeerde keelgat bij Sergio Ramos. Na de 1-0-zege tegen Iran werd de Spaanse verdediger dan ook geconfronteerd met de uitspraken van Maradona. Zijn reactie was niet min. "In Argentinië weten ze dat Maradona lichtjaren verwijderd is van de beste Argentijnse speler in de geschiedenis, voor mij Lionel Messi." Opvallend omdat Sergio Ramos toch als kapitein de clubkleuren van Real Madrid verdedigt en Lionel Messi hetzelfde doet, maar dan bij aartsrivaal Barcelona.

