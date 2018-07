Seksisme groter probleem dan racisme op WK voetbal LPB

11 juli 2018

16u57

Bron: dpa 0 WK voetbal Seksisme vormde een groter probleem dan racisme op het WK in Rusland. Dat meldt Fare Network, de organisatie die instaat voor de strijd tegen discriminatie in het voetbal.

Er zijn voorlopig dertig gevallen van seksisme vastgesteld in en rond de stadions - voornamelijk bij Russische vrouwen, maar ook bij vrouwelijke journalisten. "Dit is een relatief klein aantal, maar waarschijnlijk ligt het aantal niet-gemelde gevallen tien keer hoger", aldus Piara Powar van Fare Network.

Over het geheel genomen blikt Fare Network tevreden terug op dit bijna afgelopen WK. "Sommige van onze ervaringen zijn heel positief geweest", aldus Powar. "Zo zijn er bijvoorbeeld geen meldingen geweest van racistische incidenten, terwijl het Russische voetbal daar nochtans een kwalijke reputatie in heeft. We vreesden vooraf dat dit zou overslaan naar het WK, maar de Russen hebben zich gelukkig heel gastvrij en hartelijk opgesteld."

Powar looft het feit dat de FIFA zo strijdt tegen racisme, maar vindt dat voor homofobie hetzelfde zou moeten gelden. Zo waren er tijdens dit WK geregeld homofobe gezangen te horen vanuit de tribunes van de Mexicaanse supporters.