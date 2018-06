Seksgate in Mexico: Standard-doelman Ochoa en acht WK-ploegmakkers gespot op 'noche loca' met 30 prostituees DMM

06 juni 2018

09u48

Bron: Belga 37 WK voetbal Negen spelers van de Mexicaanse nationale ploeg hebben vorig weekend deelgenomen aan een seksorgie kort voor hun afreis naar Europa. Dat bericht verspreidt het Mexicaanse magazine TVNotas, dat foto's afdrukte waarop de betrokken internationals te zien zijn bij hun aankomst op het seksfeest.

Volgens TVNotas vond het gebeuren plaats na de oefenmatch van afgelopen zaterdag tegen Schotland. Negen spelers onder wie Benfica-spits Raul Jimenez, de broers Jonathan en Giovani dos Santos (LA Galaxy), verdediger Carlos Salcedo en middenvelder Marco Fabian (allebei Eintracht Frankfurt), brachten naar verluidt 24 uur door in het gezelschap van een dertigtal prostituees. Ook Standard-doelman Guillermo Ochoa zou één van de negen deelnemende spelers zijn.

Mexicaanse media berichten van een 'feest zonder grenzen' in één van de betere buurten in Mexico Stad. "De spelers arriveerden zaterdag rond 10u30 's avonds", zei een anonieme bron. "Ze amuseerden zich in Las Lomas met muziek, drank, spelletjes en vrouwen. Het was een vrije avond die ze doorbrachten in afwezigheid van hun vrouwen en vriendinnen." Het feest liep naar verluidt door tot in de late middag. "Waarom ze zonder vrouwen naar hier kwamen en wel met 30 prostituees? Dat spreekt toch voor zich?"

Mexico’s National Soccer team allegedly hired prostitutes for pre-World Cup farewell party. Local media reports on the event like...👇🏽 pic.twitter.com/FQ1GKTeIx6 Laura Martínez ®️(@ miblogestublog) link

In een reactie heeft de secretaris-generaal van de Mexicaanse federatie intussen laten weten dat de internationals geen sanctie hoeven te vrezen. "Ze hebben geen training gemist en namen deel aan dat feest in hun vrije tijd", zei Guillermo Cantu. "Een vrije dag is een vrije dag. Dat zijn de risico's die je neemt wanneer je vrij bent."

"Ze hebben geen training gemist en namen deel aan dat feest in hun vrije tijd. Een vrije dag is een vrije dag. Dat zijn de risico's die je neemt wanneer je vrij bent." Guillermo Cantu van de Mexicaanse voetbalbond

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de Mexicaanse nationale ploeg met een sekspolemiek wordt geconfronteerd. In september 2010 namen meerdere spelers deel aan een gelijkaardig "feest" na een oefenmatch tegen Colombia. Alle betrokkenen kregen een boete en twee spelers, verdediger Efrain Juarez en spits Carlos Vela, werden zes maanden geschorst.

In juni 2011, in de voorbereiding op de Copa America in Argentinië, zochten enkele Mexicaanse internationals eveneens het gezelschap van prostituees op tijdens een verplaatsing naar Ecuador. Ook zij werden beboet en voor zes maanden geschorst.

📸📸😱😱 Aimeé y Viridiana, dos de las 'escorts' que estuvieron con jugadores de la Selección mexicana 😱😱 https://t.co/JTl6zA8e3P pic.twitter.com/ycHK2pTQ8B Publimetro México(@ PublimetroMX) link

Ya es #MartesDeTVNotas! Y nuestra #Edición1117 está lista, ¡No te la puedes perder, sólo la verdad! https://t.co/9pmE8BFXv8 pic.twitter.com/si72zKFdZp Revista TVNotas(@ TVNotasmx) link

