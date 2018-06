Saoedi's veilig geland na "technisch probleem" Redactie

19 juni 2018

00u00

Bron: anp 1 WK voetbal De Saoedische voetbalbond heeft gemeld dat de nationale voetbalselectie veilig is geland in de Russische stad Rostov, na wat genoemd werd een "klein technisch probleem" aan het vliegtuig.

Het mankement was niet meteen duidelijk. Aanvankelijk leek het erop, mede door vermeende beelden op de sociale media, dat tijdens de vlucht een van de motoren vlam had gevat.

De Russische vliegmaatschappij Rossiya liet naderhand weten dat de storing was veroorzaakt doordat er een vogel in een motor was gekomen. Dat gebeurde tijdens de landing. Volgens het luchtvaartbedrijf bleven beide motoren goed functioneren. De veiligheid van passagiers en bemanning is niet in gevaar geweest, aldus Rossiya. Van brand in de betreffende motor was geen sprake.

Saoedi-Arabië verloor donderdag in de openingswedstrijd met 5-0 van Rusland. Woensdag speelt het land in Rostov tegen Uruguay.