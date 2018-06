Saoedi-Arabië pakt in slotminuut de scalp van ontstellend zwak Egypte Redactie

25 juni 2018

14u43 0 Saudi-Arabië SAU SAU 2 einde 1 EGY EGY Egypte WK voetbal Saoedi-Arabië mag het WK in Rusland met opgegeven hoofd verlaten. De groenhemden toonden zich met een late goal iets sterker dan een futloos ogend Egypte. De Farao's vestigden met het optreden van de 45-jarige El-Hadary wel een WK-record.

Vooraf een wedstrijd voor de statistieken, deze Arabische derby. Met El-Hadary tussen de lijnen stond de oudste speler ooit op een WK tussen de lijnen. De doelman van Al Taawoun kreeg in de laatste groepsmatch zijn kans van bondscoach Cuper en stelde daarin niet teleur. Egypte - nochtans op voorsprong gekomen na een snelle uitbraak van Salah - kon in een absolute non-match nooit overtuigen. De Farao's mochten hun ouderdomsdeken zelfs meermaals bedanken. De 45-jarige doelman stopte in de eerste helft zowaar een penalty. Knappe reflex voor iemand met toch wel heel oude voetbalknoken.

Ondanks de penaltymisser mocht Saoedi-Arabië wel met een gelijke score op het bord de rust induiken. Na een tweede, licht toegekende penalty moest El-Hadary zich wel gewonnen geven. 1-1 aan de rust en daarbij had het eigenlijk mogen blijven voor beide teams. In een troosteloze tweede helft was het spelniveau bedroevend laag. Egypte liet de bal aan de buren aan de overkant van de Rode Zee, maar die konden op hun beurt weinig met het leer aanvangen. Een schaarse kans vloog over of strandde in de armen van El-Hadary. In de slotminuut dan toch nog animo. Egypte liet Saoedi-Arabië te veel ruimte om te voetballen en zo kon El-Dossari de winning goal alsnog binnenglijden. 2-1, Egypte kreeg wat het verdient.