Salah sluit zaterdag bij Egyptische selectie aan: "We hebben er vertrouwen in dat hij fit geraakt voor WK-opener tegen Uruguay"

05 juni 2018

20u08

Bron: Belga 1 WK voetbal Mohamed Salah zal zaterdag in Cairo bij de Egyptische WK-selectie aansluiten. Dat meldt de Egyptische zender ONSport TV. De 25-jarige spits van Liverpool liep op 26 mei in de Champions League-finale tegen Real Madrid een schouderblessure op na contact met Sergio Ramos en trok naar Spanje om zich te laten behandelen.

Salah zal de revalidatie onder begeleiding van de medische staf van Egypte voortzetten. Zondag reizen de Egyptenaren naar Rusland af. Vrijdag 15 juni nemen ze het daar in hun eerste wedstrijd tegen Uruguay op. Volgens de prognoses, waarbij een herstel van drie weken vooropgesteld werd, zou Salah dan net speelklaar kunnen zijn. Dat gelooft ook Hector Cuper, de bondscoach van Egypte. "We hebben goed nieuws gekregen van de dokter. We hebben er vertrouwen in dat Salah fit zal zijn", aldus Cuper vandaag.

Gastland Rusland en Saoedi-Arabië zijn op 19 en 25 juni de andere tegenstanders van Egypte in groep A. Morgenavond oefent het Noord-Afrikaanse land in Brussel een laatste keer tegen België.