Salah moet wellicht eerste wedstrijd op het WK laten schieten MDB

30 mei 2018

16u23

Bron: Bleacher Report 0 WK voetbal Speelt Mo Salah op het WK of speelt hij niet? Dat is de vraag van één miljoen die de Egyptenaren zich nu al enkele dagen stellen. De voorzitter van de Egyptische voetbalbond liet alvast doorsijpelen dat het bijzonder moeilijk wordt om de winger van Liverpool aan de aftrap te krijgen tegen Uruguay.

Mo Salah is bezig aan zijn race tegen de WK-klok. Op vijftien dagen van de start ven het voetbalfeest is het nog onduidelijk of de ster van de nationale ploeg van Egypte op tijd herstelt. In de finale van de Champions League liep Salah namelijk een schouderblessure over aan een duel met Sergio Ramos.

Hany Abo Rida, de voorzitter van de Egyptische voetbalbond, vertelde volgens Bleacher Report alvast dat Salah de eerste wedstrijd aan zich zal moeten laten voorbijgaan. Op 15 juni neemt Egypte het al op tegen Uruguay voor hun eerste groepswedstrijd. Daarna volgt een confrontatie met gastland Rusland. Een partij waar Salah volgens Rida wel "100%" klaar voor zal zijn.