Russische hooligans bedreigen holebi's en transgenders die WK willen bijwonen: "Jullie zullen worden neergestoken en uitgeroeid" MH

29 mei 2018

19u23

Bron: The Sun 0 WK voetbal En of de Russiche veiligheidsdiensten hun handen vol zullen hebben op het WK. Ruim drie weken voor de start van het tornooi pakken Russische hooligans andermaal uit met ophefmakende – zeg maar misselijkmakende – uitspraken. Ditmaal hebben ze het op holebi’s en transgenders gemunt. “Jullie zullen worden uitgeroeid.”

Meedogenloos zijn ze, de zware Russische jongens. Sommige uitspraken zijn dermate zorgwekkend dat Pride In Football – een alliantie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LHBT) - ze bij de politie heeft gemeld. De groep ontving e-mails waarin stond dat aanhangers van de LHBT-gemeenschap gedurende het WK in Rusland zullen worden uitgeroeid en neergestoken. (lees hieronder verder)

Joe White, campagne-leider van Pride in Football, zegt dat de bedreigingen zeer ernstig worden genomen. “Mensen zeggen dat wanneer ze ons vinden, ze ons zullen neersteken. Uiteraard wordt dit serieus genomen en onderzoeken zijn momenteel aan de gang”, verklaarde hij aan The Mirror. Er wordt verwacht dat duizenden LHBT-aanhangers de verplaatsing naar Rusland maken. Hen wordt afgeraden affectie in het openbaar te tonen. Eerder kregen Engelsen die naar Rusland zullen afzakken al bedreigingen aan hun adres. "Wees zo stil als muizen - of anders..." (lees hieronder verder)

Ook beledigende gezangen, dronkenschap en hevige steun voor het Engels voetbalelftal kunnen geweld uitlokken. Zo verklaarde Moskoviet Mordvin - zware jongen die door de autoriteiten van Poetin verbannen wordt van het WK in eigen land - dat elke vorm van provocatie van Engelsen afgehandeld zal worden met geweld. "Als ze ons niet respecteren, zullen ze gestraft worden. We waarschuwen hen. De autoriteiten zeggen dat ze ons zullen controlen. Maar als we op één of andere manier geprovoceerd worden en er is géén politie, dan zullen we hard toeslaan. Dan heb ik het over het gebruik van onze vuisten en alle andere zaken die in ons bereik liggen om hen te kunnen slaan."

Twee jaar geleden gingen zo'n 150 extreem gewelddadige Russische hooligans al Engelse fans te lijf. Scènes als toen in Marseille wil men ten alle koste vermijden.