Rusland vocht als een kat met negen levens, maar het is voorbij! Kroatië zit na penalty's bij de laatste vier

07 juli 2018

22u11 0 Rusland RUS RUS 2 einde 2 KRO KRO Kroatië WK voetbal Het Russisch sprookje op het WK in eigen land is voorbij. De thuisploeg moest in de kwartfinales tegen Kroatië pas na strafschoppen het hoofd buigen. Kroatië staat voor het eerst sinds 1998 nog eens bij de laatste vier. De Balkanjongens nemen het daarin op tegen Engeland. België-Frankrijk is uiteraard de andere halve finale.

Op eentje na waren de laatste vier tickets voor de eindstrijd op het WK uitverkocht. Frankrijk, België en Engeland wisten er in hun kwartfinale een te bemachtigen. Aan Rusland of Kroatië om beslag te leggen op het laatste exemplaar. Het thuisland ging tegen de Balkankrijgers door op haar elan van de wedstrijd tegen Spanje. De boel goed gesloten houden en verder loeren op een kans. Dat Kroatië daarmee de handen vol had, bleek al snel. Het was wachten tot de gesloten eerste helft werd opgeschrikt door een zondagsschot op zaterdagavond. Cheryshev wapende zijn kanon na een leuke één-twee. Het vizier richtte naar de winkelhaak. Boem: 1-0.

Kroatië leek even van slag en ging doorheen enkele moeilijke momenten. Gelukkig viel de bal ook voor de mannen van bondscoach Zlatko Dalic plots goed. Mandzukic kreeg een zee van tijd en pikte er tot slot Kramaric uit. 1-1 op slag van rust. Na een kwartier pauze opnieuw een gesloten wedstrijdverhaal. Weinig animo, tot Perisic plots een Kroatische voorsprong op de binnenkant van de paal neerlegde. Dat was het uiteindelijk zo’n beetje voor de tweede helft. Veel inzet, dat wel, maar geen kansen. Het slotakkoord was voor een geblesseerde Subasic, die net voor de verlengingen overstag ging.

Groot was de verbazing toen Subasic toch aan de verlengingen startte. De Kroaat beet op de tanden in de extra tijd die een maat voor niets leek te worden. Het hele stadion maakte zich klaar voor penalty’s tot Vida plots z’n knikker tegen een hoekschop kon zetten. De bal verdween door een bos van benen in het verste hoekje. Rusland in crisis.

Het thuisland stond op kraken, maar breken wou het nog niet doen. Fernandes - een genaturaliseerde Braziliaan die nota bene geen woord Russisch spreekt - kopte op een vrije trap de 2-2 alsnog tegen de touwen. De hoop herleefde. Rusland ging van een geslagen positie plots naar strafschoppen. Zou het dan toch?

Neen, afgaande op de eerste penalty. Smolov trapte veel te zwak op Subasic. Het was een teken aan de wand, want toen het toch weer gelijkopgaand ging, jaste (anti)held Fernandes zijn elfmeter naast de kooi. Het laatste woord was uiteindelijk voor Ivan Rakitic. De metronoom op het middenveld bij Barcelona kweet zich met verve van zijn taak. Kroatië naar de laatste vier. Rusland mag het toernooi met opgeheven hoofd verlaten.

Tactische analyse

Bij Kroatië offerde trainer Dalic een controlerende middenvelder op voor een extra schaduwspits. In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Denemarken geen Brozovic dus in de basis. Met Kramaric erbij in steun van Mandzukic hoopte Kroatië wat meer aanvallend gewicht in de schaal te leggen, maar veel opgelegde kansen leverde dat niet op. Kramaric toonde zich wel verdienstelijk, maar veel verschil in het Kroatisch spelbeeld leverde de tactische wijziging van Dalic dus niet op.

Bij de Russen weinig nieuws onder de zon. Een ervaren verdediging, een middenveld vol lopers en met Dzyuba een echte bonk in de spits. Met Cheryhsev kwam er wel opnieuw een voetballer aan de aftrap en dat loonde. De Villarreal-speler die tegen Spanje nog op de bank begon, bedankt voor het vertrouwen en knalde in de eerste helft Rusland met een hemelse goal op voorsprong.

Man van de match

Moeilijk om er eentje uit te pikken gezien het evenwichtige en vooral gesloten spelbeeld aan beide zijden. Cheryshev deed de Russische harten opleven met een prachtig doelpunt, maar aan Kroatische zijde was het vooral de tandem Modric-Kramaric die zich te pletter werkte. Beide heren hadden een voet in haast elke Kroatische kans . Kiezen is verliezen.

De quote

Russische bonscoach Cherchesov: "Het Russische volk had totaal geen vertrouwen in ons, maar is ons gaan appreciëren en heel de natie houdt nu van ons. Ze weten nu wat het Russische team waard is. Desondanks voelt deze uitschakeling aan alsof ons werk nog niet af is. Het lijkt alsof we voor onze tijd moeten afzwaaien."

Tweets

That Cristiano free-kick, one of those Cheryshev strikes, Nacho, Pavard, De Bruyne...



The person who has to pick the goal of #WorldCup 2018 be like: pic.twitter.com/SKuPoEQMes AS English(@ English_AS) link

#RUSCRO. Make sure they don’t finding Rakatic’ s body pic.twitter.com/3JfWNUQakS Mehwish Ijaz(@ MehwishIjazi) link

Beste beelden

