Rusland nog niet klaar voor WK: nationale ploeg slikt ene nederlaag na andere, fans viseren tegenstander met apengeluiden Valerie Hardie

28 maart 2018

16u55 0 WK voetbal Het WK komt er in sneltreinvaart aan, maar het gastland lijkt er nog niet helemaal klaar voor. De Russische nationale ploeg slikt de ene nederlaag na de andere, één speelstad werd vorige week nog door de FIFA op de vingers getikt en dinsdag kregen de Franse internationals Ousmane Dembélé en Paul Pogba apengeluiden naar het hoofd geslingerd.

Rusland lijkt het winnen verleerd. 1-1 tegen Iran, 0-1 tegen Argentinië, 3-3 tegen Spanje, 0-3 tegen Brazilië en dan dinsdag 1-3 tegen Frankrijk. Hun meest recente zege dateert van 7 oktober 2017 en dan nog had het twee own-goals van een Koreaan nodig om met 4-2 te winnen. Rusland is niet voor niets naar de 63ste plek op de wereldranking afgegleden. En dat voor een team dat tien jaar terug nog negende stond en derde werd op het EK van 2008. In een poule met Uruguay, Egypte en Saoedi-Arabië is het verre van zeker dat het gastland de eerste ronde zal overleven.

Racisme

Het is niet de enige zorg voor de Russische voetbalfederatie. Tegen Frankrijk stak er namelijk weer een lelijk fenomeen het hoofd op: racisme. Fotografen en journalisten merkten in het stadion van Sint-Petersburg op hoe een deel van het publiek apengeluiden maakte als Ousmane Dembélé en Paul Pogba aan de bal waren.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Rusland

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

FIFA

RFS

WK