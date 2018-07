Rusland, Kroatië, Zweden en Engeland krijgen gouden kans: wie knokt zich naar WK-finale?



Kjell Doms

07 juli 2018

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Een gouden kans is het, voor Rusland, Kroatië, Engeland en Zweden. Eén van die landen doet op zondag 15 juli in Moskou een gooi naar de wereldtitel. Hoe uniek het is dat die landen bij de laatste vier van een WK geraken?

Rusland

Laatste keer halve finale in 1966 • Duitsland - Sovjet-Unie 2-1

Voor aanvang van het toernooi gaf niemand een roebel voor de slaagkansen van het gastland. De groepsfase overleven zou al een mirakel zijn. Twee weken later staat ‘Team Russia’ met de scalp van Spanje te zwaaien in de kwartfinale. Flitsen doen ze niet, die Russen. Golovin is een aardig spelertje om naar te kijken en Dzyuba zorgt voor het betere beukwerk in de zestien. Maar verder probeert bondscoach Cherchesov vooral om achteraan alle gaten dicht te timmeren.

Terwijl het geloof in Rusland alsmaar groter wordt, probeert de bondscoach de voetjes op de grond te houden. "Ik probeer geen televisie te kijken en geen kranten te lezen", lachte Cherchesov. "Het land was in een staat van euforie na die zege tegen Spanje. Wij hebben ook genoten van dat moment, maar we moeten dat nu vergeten. Die zege zal ons niet helpen tegen de Kroaten. Ze hebben een geweldige ploeg, zij wonnen wat mij betreft de zwaarste poule. Dat zegt genoeg, elk foutje tegen hen kan zware gevolgen hebben."

Kroatië

Laatste keer halve finale in 1998 • Frankrijk - Kroatië 2-1

Wat voor België ‘Mexico 1986’ is, is voor Kroatië ‘Frankrijk 1998’. De Kroaten stootten toen door tot de halve finales en werden daar uitgeschakeld door de latere wereldkampioen, Frankrijk. Twintig jaar na datum geloven de Kroaten in een nog straffere stunt. "In mijn ogen zou dat een sprookje zijn dat werkelijkheid wordt", vertelt Luka Modric. "Stel je voor dat ik die ­trofee als kapitein in de lucht zou kunnen steken. Ik krijg kippenvel als ik eraan denk. Na die achtste ­finale tegen Denemarken was ik enorm emotioneel."

Modric miste in de verlengingen een penalty, maar was even later in de strafschoppenreeks wel trefzeker. "Ik zal altijd mijn verantwoordelijkheid nemen", ging Modric verder. Tegen Denemarken was Kroatië ­favoriet en dat zal vandaag tegen gastland Rusland niet anders zijn. Rusland is het laagst geklasseerde land op de FIFA-ranking dat nog overblijft. "Dat klopt, maar ze ­hebben wel het thuisvoordeel. Rusland is een ploeg waartegen het heel oncomfortabel spelen is. Ik verwacht niet dat zij de bal zullen opeisen. Rusland speelt heel goed georganiseerd en loert dan op de tegenaanval. Zo brachten ze ook Spanje aan het twijfelen en dat heeft uiteindelijk geloond."

Zweden

Laatste keer halve finale in 1994 • Zweden - Brazilië 0-1

Is de kwartfinale van een WK belangrijker dan de geboorte van je dochter? Ja, oordeelde Andreas Granqvist, aanvoerder bij de Zweden. Granqvist bevestigde gisteren tijdens een persbabbel dat zijn vrouw het leven heeft geschonken aan een meisje, Mika. "Ik heb een korte nacht achter de rug. Mijn vrouw heeft het uitstekend gedaan. Vrouw en kind stellen het prima, dat is alles wat telt", aldus de verdediger.

Granqvist twijfelde of hij voor de geboorte zou terugvliegen naar Zweden, maar zijn vrouw overtuigde hem in Rusland te blijven. "Mijn vrouw heeft mij gezegd dat ik hier moest blijven en voetballen. Een dochter krijgen is het mooiste wat er bestaat op de wereld. En als voetballer op een WK een kwartfinale spelen, is ook heel bijzonder. Ik probeer van ­allebei te genieten."

Zweden hoopt – net als op het WK 1994 – te verrassen en de halve finale te bereiken. De Zweden kijken reikhalzend uit, bondscoach Janne Andersson niet het minst: "Ik ben met Engels voetbal opgegroeid. Engeland is als een tweede vaderland voor mij." Lustig is geelgeschorst, Ekdal raakt speelklaar.

Engeland

Laatste keer halve finale in 1990 • Duitsland - Engeland 1-1, (4-3 n. s.)

Geen excuses meer. De ‘Three ­Lions’ kropen door het oog van de naald tegen Colombia, maar zijn vandaag torenhoog favoriet in hun kwartfinale tegen Zweden. Al deed Gareth Southgate er gisteren alles aan om de favorietenrol te minimaliseren. "Ik vind dat Zweden vaak wordt onderschat", zei de Engelse bondscoach met een uitgestreken gezicht. "Ik heb heel veel respect voor hen. Historisch gezien hebben we het ook altijd lastig tegen hen. Zij staan niet voor niets in de kwartfinales", voegde Southgate er nog aan toe.

De jonge Engelse ploeg moet pas echt top zijn op de komende grote toernooien, maar Southgate beseft dat dit een unieke kans is. "Zo’n kans krijgen we mogelijk nooit meer. Ik ben trots op de manier waarop we tot dusver gevoetbald hebben, maar we mogen ons niet laten meeslepen door de omvang van het moment. "We weten dat het thuisfront intussen op z’n kop staat. Ook wij hebben de beelden van die feestende en dansende menigte gezien. Het is een voorrecht om iedereen met een glimlach naar het werk of naar school te sturen." Jamie Vardy is twijfelachtig voor de wedstrijd van vandaag. Young, Dele en ­Walker zouden fit geraken.