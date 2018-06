Rusland-kenner Lombaerts over kansen van zijn tweede vaderland: "Ze zijn zelf heel sceptisch" Stijn Joris

14 juni 2018

07u40 0 WK voetbal Rusland trapt straks zijn eigen WK af. Op de laatste drie grote toernooien sneuvelde het in de groepsfase en dat zou deze keer een blamage zijn voor het gastland. Nicolas Lombaerts (33) voetbalde er tien jaar. Hij verwacht geen mirakels van de Russen, maar zet ze toch bij de laatste zestien.

Nog maar één keer overleefde het gastland de eerste ronde van een WK niet. De Russen openen vanavond hun eigen toernooi tegen Saoedi-Arabië. Of ze poule A met daarin ook nog Uruguay en Egypte overleven, is lang niet zeker. Het Russische volk heeft er zelf niet al te veel vertrouwen in. Een Zuid-Afrika-scenario behoort tot de mogelijkheden. De Bafana Bafana waren acht jaar geleden het eerste en voorlopig enige gastland dat niet voorbij de poules raakte. Toeval of niet, Zuid-Afrika sloot toen net als Rusland straks zijn groepsfase af tegen Uruguay. Nicolas Lombaerts mag je na tien jaar in het Russische voetbal gerust als een expert bestempelen. Torenhoge verwachtingen heeft hij niet van Rusland.

"De Russen zijn zelf nogal sceptisch over hun winstkansen, maar met Saoedi-Arabië en Egypte moeten ze toch kunnen afrekenen. De tweede ronde halen zou een succes zijn, de kwartfinale wordt vermoedelijk het hoogst haalbare. Het is niet echt de grootste lichting. Dat is wel jammer bij een WK in eigen land. Smolov van Krasnodar werd net geen topschutter in de Russische competitie en moet een van de sterkhouders worden. Golovin van CSKA Moskou is het grootste talent. Hij prijkt op de lijstjes van heel wat Europese topploegen. Ik zie hem in de toekomst wel de stap naar een grotere competitie zetten, al weet je nooit. Veel Russen blijven liever in eigen land voetballen."

Kwetsbaar achteraan

De spoeling was dun bij de Russen. Bondscoach Stanislav Cherchesov had geen waaier aan keuzes voor bepaalde posities. "Hij staat bekend als een strikte man en was ooit een grote keeper bij Spartak. Een imposant figuur met een norse karakterkop. Hij kreeg wat kritiek op zijn selectie te verduren. Onder meer omdat hij Denisov niet opriep. Kokorin is de grootste vedette van het Russische voetbal, maar die is geblesseerd. Behalve Cheryshev van Villarreal komen alle spelers uit de Russische competitie. De voorbereiding was ook geen groot succes. Ze verloren van Oostenrijk en speelden gelijk tegen Turkije, landen die er straks niet bij zijn. Achteraan zijn ze kwetsbaar. Ignashevich werd op zijn 38ste uit pensioen gehaald om toch iets steviger te staan. Dat zegt al iets. Heel even gingen er zelfs stemmen op om Arshavin (37 en tegenwoordig spelend voor Kairat uit Kazachstan, red.) mee te nemen, maar die vond dat zelf ook wat ver gaan."

Terwijl u vanavond misschien uw neus ophaalt voor de openingswedstrijd van dit langverwachte WK, zit Lombaerts wel voor de buis. "Het is een mooie inloper en het blijft de openingsmatch van een WK. Ik snap dat er misschien niet veel mensen affiniteit hebben met die wedstrijd, maar het kan een kennismaking zijn met het Russische voetbal en het impressionante Luzhniki Stadium waar straks ook de finale doorgaat. Ik ben best ook wel benieuwd wat ze van de openingsceremonie maken. Rusland blijft een voetballand en zeker geen klein broertje, maar ik kan er wel inkomen dat niet iedereen er warm voor loopt."