Rusland ’18 is de nieuwe maatstaf: Rode Duivels schrijven geschiedenis met zege tegen Engeland Mike De Beck & Glenn Van Snick

14 juli 2018

17u50 180 België BEL BEL 2 einde 0 ENG ENG Engeland WK voetbal Na Mexico ‘86 is Rusland ’18 de nieuwe maatstaf in het Belgisch voetbal. De Rode Duivels tekenden vandaag door hun 2-0–zege tegen Engeland voor de beste prestatie van ons land op een WK. Thomas Meunier en Eden Hazard zorgden voor de treffers.

Het snelste WK-doelpunt in de geschiedenis van het Belgisch voetbal en een evenaring van een record op een Wereldbeker. Ziedaar de records nadat Thomas Meunier na drie minuten en 39 seconden het leer op assist van Nacer Chadli (die later geblesseerd uitviel) in doel flikkerde. De rechtsachter van PSG, wat hebben we hem gemist tegen Frankrijk, was de tiende Belg die scoorde op dit WK. Een evenaring van het record van Frankrijk (1982) en Italië (2006). Als enige verrassing in de basis liet Youri Tielemans dan weer zien dat het op het middenveld wel snor zit voor de toekomst. Al kreeg ook hij het moeilijk in de tweede helft.

Na de pauze kregen de Rode Duivels het prompt moeilijk tegen de jeugdige Engelsen. Vooral Ruben Loftus-Cheek zorgde voor heel wat gevaar. Maar dan kunnen ze nog altijd rekenen op hun grootste wapenfeit: de razendsnelle tegenstoot. Kevin De Bruyne, die er in de tweede helft helemaal doorkwam, zette Hazard op weg naar de 2-0. De Belgische nummer tien zette zo eigenhandig de kroon op zijn WK-werk. België wordt zo voor de eerste keer in de geschiedenis derde op een Wereldbeker.

#BEL have equalled the #WorldCup record held by #FRA (1982) & Italy (2006) of producing 10 different scorers at a tournament:



⚽️ Lukaku

⚽️ Hazard

⚽️ Januzaj

⚽️ Batshuayi

⚽️ Mertens

⚽️ Vertonghen

⚽️ Fellaini

⚽️ Chadli

⚽️ De Bruyne

⚽️ Meunier



Team effort. pic.twitter.com/2qXBna6HGU Squawka Football(@ Squawka) link