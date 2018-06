Rookvrij stadion? Niet voor Diego Maradona MDB

16 juni 2018

16u28 298

"Welkom op het tabakvrije WK van 2018." De boodschap die op de schermen wordt weergegeven in de stadions van het WK in Rusland zijn duidelijk, maar blijkbaar heeft niet iedere aanwezige fan dat gezien. Zoals bijvoorbeeld Diego Maradona. De 57-jarige ex-voetballer was in het Spartak Stadium in Moskou aanwezig om zijn Argentinië aan het werk te zien tegen IJsland. Met de bijhorende sigaar dus in de mond.

🏟 Russia 2018 World Cup - No Smoking Allowed 🚭



🤷‍♂ Diego Maradona: pic.twitter.com/oKu9Hxj57M SPORF(@ Sporf) link