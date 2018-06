Ronaldo verpulvert Messi volgens eerste WK-statistieken: de verschillen tussen de twee voetbalgrootheden in kaart gebracht DMM/MDB

16 juni 2018

20u10 1 WK voetbal Een hattrick scoren en dan even de kin aanraken om een sikje te persifleren. Cristiano Ronaldo verwees gisteren naar een 'GOAT', de Greatest Of All Time welteverstaan. In de eeuwige strijd met Lionel Messi heeft de Portugees op het WK in Rusland alvast weer puntjes gescoord. 1-0 voor Cristiano.

Een totaalprestatie. Zo kunnen we de wedstrijd van Cristiano Ronaldo tegen Spanje bestempelen. De Portugees is met zijn hattrick de oudste speler ooit die in een WK-wedstrijd drie keer de weg naar doel wist te vinden. Een veldgoal, een gescoorde vrije trap en een omgezette penalty zorgden voor drie Portugese doelpunten. Dat terwijl dé eeuwige concurrent - Lionel Messi - tegen IJsland vanop de stip faalde.

Meten is weten en daarom vergeleken wij even de prestaties van de twee beste voetballers ter wereld in hun eerste wedstrijd op het WK in Rusland. Afgezien van de gescoorde penalty (Ronaldo) en de gemiste elfmeter (Messi) valt er immers nog heel wat meer over de prestaties van de twee voetbalgrootheden te vertellen. Wie schoot beter, wie liep het snelst en wie ging het best met de bal om? Het woord is aan de statistieken.

Cristiano Ronaldo's #WorldCup game by numbers vs. #ESP :



94% pass accuracy

35 passes

5 aerial duels won

4 fouls won

4 shots

3 shots on target

3 goals

1 penalty won



Hat-trick hero. pic.twitter.com/RZT0OcBKhT Squawka Football(@ Squawka) link

Lionel Messi's #WorldCup game by vs. #ISL:



115 touches

84.5% pass accuracy

71 passes

60 passes completed

11 shots

9 take-ons

7 times dispossessed

4 fouls won

3 shots on target

3 chances created

1 penalty miss pic.twitter.com/QsyNXjcrCG Squawka Football(@ Squawka) link

Doelpogingen: Messi eerste in 50 jaar die niet kan scoren uit elf kansen

Van de vier schoten die 'CR7' loste, verdwenen er gisteren maar liefst drie in het net. Ronaldo, die veelal de reputatie heeft om vanuit alle hoeken naar het doel te trappen, toonde zich daarmee opvallend zuinig. Slechts één doelpoging van de Portugees belandde naast het doel van David De Gea, wat een omzetpercentage van 75% maakt.

Een mooi rapport dus, dat in schril contrast staat met Lionel Messi. De kleine Argentijn beet zich de tanden stuk op IJsland en dat is ook af te lezen uit zijn statistieken. Messi waagde niet minder dan 11 keer zijn kans op doel. Slechts drie pogingen eindigden binnen het kader, terwijl daaruit geen enkel doelpunt werd gepuurd. De vedette van Barcelona is met die cijfers zelfs de eerste speler in meer dan vijftig jaar tijd die niet kon scoren uit 11 doelpogingen in één WK-wedstrijd.

7 - Lionel Messi (11) attempted seven shots more than Cristiano Ronaldo (4) on the opening matchday of the 2018 World Cup, but the Portuguese forward scored three goals compared to Messi's none. Rivals.#ARGISL #ARG #POR #WorldCup pic.twitter.com/Tjp8KkGkAG OptaJoe(@ OptaJoe) link

13 – Since 1966, only Luigi Riva has attempted more shots in a World Cup game (13 vs both Sweden and Israel in 1970) without scoring than Lionel Messi did today against Iceland (since 1966). Shocker.#ARGISL #ARG #WorldCup pic.twitter.com/rhnROlfewx OptaJoe(@ OptaJoe) link

Passing: Messi met meer passes, Ronaldo met perfect rapport

Ook op vlak van passing valt iets te vertellen. Lionel Messi schudde tegen IJsland 71 passes uit zijn sloffen, waarvan er ook 60 bij een ploegmaat zouden aankomen. De Argentijn tekende daarmee voor een converstieratio van 84,5 procent, al is dat niet genoeg om Ronaldo te evenaren.

De Portugees realiseerde in de partij tegen Spanje zowaar voor een perfect rapport. Alle 34 verstuurde inzendingen kwamen op hun bestemming aan. 100 procent. Ook invallers Quaresma en Lucas Vazquez behaalden perfecte cijfers, met die kanttekening dat zij 'maar' vier passes verstuurden.

Ronaldo zelf tikte de bal ook 37 keer minder rond dan Messi. Genoeg interpretaties voor dat cijfer, al kan het wedstrijdbeeld het verschil in aantal verstuurde passes wel uitleggen. Portugal loerde tegen Spanje op de counter, terwijl Argentinië het spel maakte tegen IJsland.

Dribbels: Dribbelkont versus duelkracht

Opvallend, beide spelers lokten in hun partij precies vier fouten uit. Vooral Messi ging in zijn wedstrijd de dribbeltoer op. De kapitein van Argentinië tikte de bal 115 keer aan en schakelde daarmee onder andere 9 rechtstreekse tegenstanders uit. Helaas voor Argentinië verloor Messi bij z'n dribbels ook 7 keer de bal.

Ronaldo dribbelde een stuk minder en realiseerde 'maar' 3 succesvolle passages voorbij een rechtstreekse tegenstander. De Portugees toonde zich daartegenover sterker in de duels. Ronaldo won 5 luchtduels. Messi ging geen enkel luchtduel aan.

Penalty's: Ronaldo de betere

Hét grote verschil in de wedstrijd van Ronaldo en Messi. De Portugees lokte in de derde minuut van zijn partij tegen Spanje zelf de elfmeter uit om hem vervolgens koelbloedig om te zetten. Messi zette zich achter de bal na een penaltyfout op een ploegmaat om zijn strafschop uiteindelijk op de IJslandse doelman te trappen.

Alle penalty's in hun carrière in acht genomen doet Ronaldo ook beter dan de Argentijn. Messi wist uit 107 toegekende penalty's 82 keer te scoren. Cristiano Ronaldo scoorde 110 keer op 133. Absoluut en procentuuel gezien is de Portugees dus de betere strafschopnemer.

Comparison of Messi-Christian penalties (including tie-breaker runs):

> Cristiano has scored 110 out of 133: 82.7%

> Messi has scored 82 out of 107: 76.6% MisterChip (English)(@ MisterChiping) link

Absolute topsnelheid: Ronaldo doet Messi verbleken

Op sprintgebied was Cristiano Ronaldo gisteren ook al de beste van de klas. In de eerste helft trok de vedette van Real Madrid een spurt en haalde hij een snelheid van liefst 33,98 km/u. Met zijn totaal van 30 sprints zit Ronaldo ook boven het gemiddelde van Portugal (27 gemiddeld)

Messi sprintte dan weer heel wat minder. De Argentijn trok zich in totaal 17 keer op gang, iets meer dan de helft dan de 30 van Ronaldo dus. Bovendien is ook het verschil in topsnelheid navenant. Messi realiseerde 'slechts' 25,02 km/u. Messi liep over de hele wedstrijd gezien ook één kilometer minder dan zijn Portugese collega. 7,617 (Messi) tegenover 8,723 (Ronaldo).