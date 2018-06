Ronaldo regisseert: 'CR7' houdt met hattrick frivool Spanje in bedwang na spektakelmatch MDB & LPB

15 juni 2018

21u55 968 Portugal POR POR 3 einde 3 SPA SPA Spanje WK voetbal Eén tegen allen, Cristiano Ronaldo versus Spanje. Daar had het vanavond veel van weg. In zijn eentje hield de Portugees met een hattrick een goed voetballende Spaanse natie in bedwang: 3-3. Cristiano Ronaldo die weer eens geschiedenis schreef, een controversiële gelijkmaker, David De Gea die schromelijk in de fout ging en een heerlijke goal van Nacho. Werkelijk alles zat in deze partij.

Eerste topaffiche, eerste nagelbijtend duel. Cristiano Ronaldo schoof graag mee aan tafel voor de feestdis. De sterspeler van Real Madrid was een nationaal elftal op zichzelf. Eerst trapte ‘CR7’ een strafschop die hij zelf uitlokte, en na een fout van zijn clubploegmakker Nacho, feilloos binnen. Nadien kreeg Ronaldo de hulp van doelman David De Gea. Zeep aan de handschoenen. De Portugees schaart zich zo naast grootheden Uwe Seeler, Pelé en Miroslav Klose. Vier spelers die op vier verschillende WK’s scoorden.

Niet dat Spanje slecht stond te spelen. Allerminst zelfs. ‘La Roja’ kwam op gelijke hoogte na een controversiële fase tussen Diego Costa en Pepe. De VAR greep niet in, Diego Costa mocht met zijn eerste schot tussen de palen op een wereldbeker zijn eerste WK-treffer maken. Na rust prikte Diego Costa er nog eentje binnen. Spanje tikte het leer vrolijk van voet tot voet. Zoals alleen zij dat kunnen. Nacho zorgde dan weer voor de briljante kers op de taart. Met een heerlijke knal poeierde hij de winning goal binnen. Althans zo leek het. Ronaldo wilde namelijk niet achterblijven en krulde op zijn beurt een vrije trap heerlijk binnen: 3-3. De toon is gezet.

Tactische analyse

Na de penaltytreffer van Ronaldo in de derde minuut kon Portugal zijn geliefkoosde spelletje spelen. Spanje opvangen op de eigen helft en uitpakken met enkele onwaarschijnlijk giftige tegenaanvallen. Geholpen door ene Cristiano Ronaldo die vooraan van een halve kans een heel doelpunt weet te maken. ‘La Roja’ was echter onverstoord en trachtte met snel voetenwerk een barst te zoeken in het pantser van de Portugezen. Tegen de klasse van Cristiano Ronaldo was Spanje echter niet opgewassen. Ook al waren ze de beter voetballende ploeg met onder meer een frivole Isco.

Man van de match: Cristiano Ronaldo

Hoe kan het ook anders? Cristiano Ronaldo verdeelt, Cristiano Ronaldo heerst bij Portugal. Sterspeler en met zijn vele gebaren en ervaring ook bondscoach in één persoon. ‘CR7’ is niet alleen de eerste speler die in acht opeenvolgende grote toernooien weet te scoren, hij is ook de eerste die een hattrick vervolledigt tegen Spanje op een WK. Een voetbalheld die de harten van een natie verovert en ook die van buiten de eigen landsgrenzen.

Cristiano Ronaldo: "Het resultaat van jaren hard werken"

"Dit is het resultaat van jaren hard werken. Het Portugese volk heeft altijd in me geloofd. Daarom probeer ik ook hard te werken voor dit land. Het team heeft zich ongelooflijk opgeofferd om een resultaat te behalen. Het was lastig, tegen één van de topfavorieten voor WK-winst. We kunnen leven met een gelijkspel. Wij hadden de betere kansen, Spanje had de bal."

Het Portugese volk heeft altijd in me geloofd. Daarom probeer ik ook hard te werken voor dit land Cristiano Ronaldo

Spaans bondscoach Hierro: "De Gea is een van ons"

Ze hebben ons twee keer op achterstand gezet, maar als je iemand hebt die in staat is te doen wat Cristiano Ronaldo doet... Ik ben zeer tevreden over mijn team. We hebben een belangrijke stap gezet en hebben tegenspoed overwonnen. Het was moeilijk om de wedstrijd te beginnen met een achterstand, maar de ploeg heeft erin geloofd, heeft gevochten, heeft persoonlijkheid getoond en bleef erin geloven. Dat is het belangrijkste na alle omstandigheden die zich hebben voorgedaan", vertelde Hierro die zich nadien over David De Gea ontfermde na diens flater. "David is een van ons en iemand van ons laten we niet achter. We zijn een team."

04: Portugal 1-0 Spain

24: Portugal 1-1 Spain

44: Portugal 2-1 Spain

55: Portugal 2-2 Spain

58: Portugal 2-3 Spain

88: Portugal 3-3 Spain



