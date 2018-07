Romelu Lukaku: "Verdedigend is Brazilië misschien wel te pakken" Redactie

05 juli 2018

19u42

Bron: Belga 0 WK voetbal Met Brazilië in de kwartfinale volgt voor de Rode Duivels morgenavond in Kazan de grote test op dit WK. Het vertrouwen in de spelersgroep is groot, de ploeg lijkt er klaar voor. "De belangrijkste wedstrijd is het misschien niet, want als we winnen is de eerstvolgende wedstrijd belangrijker. Maar het is zeker een referentiematch", vertelde Romelu Lukaku vandaag in de Kazan Arena.

De Manchester United-spits gaf mee dat hij dacht dat de Brazilianen achterin te pakken zijn. "Tenminste als we offensief kunnen variëren", liet Lukaku optekenen. "We spelen tegen de favoriet morgen, één van de beste teams ter wereld", stak Lukaku van wal. "Het wordt een goede test voor ons team. We kunnen laten zien wat we waard zijn. We hebben genoeg kwaliteit om het verschil te maken. We moesten in de wedstrijd tegen Japan vechten tot de laatste snik. Dat is een boodschap die ik de jongens ook heb meegegeven, blijven vechten. De laatste goal was heel mooi. Ik ben niet egoïstisch, indien een andere speler beter geplaatst is, speel ik hem af of laat ik hem door. Ik hoop dat deze instelling ons ver brengt."

Brazilië presenteert zich als de topfavoriet voor de wereldtitel. Toch ziet Lukaku absoluut mogelijkheden, vooral defensief. "Brazilië heeft niet echt zwakke punten. Ze hebben voorin vier spelers die het verschil kunnen maken. Verdedigend zijn ze misschien wel te pakken, als we variëren. Drie van de vier verdedigers zijn heel ervaren spelers. We zullen offensief moeten variëren, daar hebben we de voorbije dagen op getraind. We zijn er klaar voor."

Lukaku kwam ook nog even terug op de groepsfase, waarin de Rode Duivels de groepswinst pakten ten koste van Engeland. De Engelsen lijken door die tweede plaats - op papier - een makkelijkere weg naar de finale te hebben. "Ik ben het er niet mee eens dat we tweede moesten worden in de groep", counterde Lukaku. "Kijk naar het EK, toen hadden we een vergelijkbare route tot de finale met die die Engeland nu heeft. Dat is ons toen ook niet gelukt. Tegen Brazilië kunnen we echt laten zien waar we staan."

De Duivels hebben een afspraak met de geschiedenis, bij winst wordt er voor de tweede keer in de geschiedenis van het Belgische voetbal een halve finale op het WK gespeeld. Alles hangt af van het resultaat van morgen tegen de vijfvoudige wereldkampioen. "Als speler wil je altijd zover mogelijk geraken, morgen hebben we een hele grote test tegen de beste ploeg van het toernooi. Als we het maximum eruit willen halen, moeten we winnen. De focus is er, want we spelen alleen nog maar tegen toplanden. Dat is belangrijk voor ons om te kunnen zien hoe ver we staan. We spelen al twee jaar hetzelfde systeem en hebben het gevoel dat we ons individueel en als team hebben verbeterd. We hebben de kwaliteiten om het verschil te maken."

Voor het eerst sinds lang starten de Belgen niet als favoriet aan de wedstrijd. Voor Lukaku verandert die benadering niet veel. "Met onze spelers is er altijd druk, zelfs als we outsider zijn. Maar we gaan daar goed mee om, we zijn klaar om het maximum te doen voor onze ploeg. Obrigado", sloot Big Rom af in het Portugees.