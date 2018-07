Rode Duivels vanaf halve finale gehuldigd op balkon Brusselse Grote Markt rvl

04 juli 2018

16u50

Bron: Belga 0 WK voetbal Als de Rode Duivels vrijdag voorbij Brazilië raken op het WK voetbal in Rusland, dan kunnen ze na afloop van het toernooi een huldiging krijgen op het balkon van het Brusselse stadhuis op de Grote Markt. Dat heeft het kabinet van Brussels schepen van Sport Alain Courtois woensdag bekendgemaakt. Een groot scherm in de Koning Boudewijnstadion komt er alleen als België de finale speelt.

Grote schermen zijn voorlopig verboden in de stad Brussel uit vrees voor rellen tijdens grote evenementen. Op de Brusselse gemeenteraad opperde schepen Courtois eerder wel al dat er mogelijk een groot scherm zou komen als de Rode Duivels de halve finale zouden halen. Maar daarvoor moeten Hazard en co het tot de eindstrijd schoppen, blijkt nu. "Er komt enkel een scherm in het Koning Boudewijnstadion indien de Duivels naar de finale gaan", laat Pierre-Benoît Sepulchre, woordvoerder van Alain Courtois, weten.

Een feestelijke ontvangst op het Brussels stadhuis en op het balkon aan de Grote Markt is een optie vanaf de halve finale en een zekerheid bij het spelen van de finale. Vrijdag moeten België dan wel voorbij favoriet Brazilië raken.

Vier jaar geleden, met het WK 2014 in Brazilië, maakte de stad Brussel ook al plannen om de nationale ploeg te ontvangen op het balkon vanaf het behalen van de kwartfinale. De Rode Duivels gingen er toen in de kwartfinale uit tegen Argentinië, maar bedankten vriendelijk voor een feestelijke ontvangst bij hun terugkeer.