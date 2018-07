Rode Duivels terug op weg naar België Redactie

14 juli 2018

Na hun historische derde plaats op het WK in Rusland zijn de Rode Duivels opnieuw op weg naar ons land. Rond 22.45 uur Belgische tijd stegen ze op in Sint-Petersburg. Omstreeks 1.45 uur zullen ze bij Abelag -het aankomstgebouw voor privévluchten op Brussels Airport- terug voet op Belgische bodem zetten. Vandaar is het huiswaarts voor de spelers.

Zondagmiddag volgt dan de grote huldiging in Brussel. Om 12.30 uur ontvangt de koning de Rode Duivels op het Kasteel van Laken. Iets later, om 14 uur, vertrekken de spelers in een open bus door Brussel. Een uur later komen de Duivels aan op de Grote Markt in Brussel en zijn ze te bewonderen op het balkon van het stadhuis. Om 16.30 uur gaan de Duivels naar huis, zodat alle supporters om 17 uur naar de finale van het WK kunnen kijken.

