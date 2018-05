Rode Duivels oefenen tegen Portugal op nieuwe grasmat Redactie

30 mei 2018

18u09

Bron: Belga 0 WK voetbal De Rode Duivels oefenen zaterdag in het Koning Boudewijnstadion tegen Portugal op een nieuwe grasmat, zo werd vandaag in Tubeke bekendgemaakt bij de ondertekening van het nieuwe contract tussen de Stad Brussel en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) omtrent het gebruik van het stadion.

Maandagavond werd de nieuwe overeenkomst goedgekeurd op de Brusselse gemeenteraad. Het gaat om een nieuw contract voor één jaar, dat stilzwijgend verlengd kan worden, zo bevestigde Brussels schepen van Sport Alain Courtois (MR). "Het is dus geen contractverlenging, wel een nieuwe overeenkomst. Met de komst van het NEO-project weten we niet precies wat er zal gebeuren en dus was het niet opportuun een langdurige overeenkomst af te sluiten. Eens de werken op de Heizelvlakte van start gaan, komt de bereikbaarheid van het stadion en de veiligheid in het gedrang. Maar de werken aan het NEO-project zijn dus nog niet begonnen."

Enkele jaren geleden, toen de droom van het Eurostadion nog niet uiteengespat was, liet Courtois verstaan dat er voor het Koning Boudewijnstadion geen toekomst meer was. "Wij zijn bereid om naar alle projecten te luisteren. Het is altijd de ambitie geweest van de stad om de Rode Duivels in de Belgische en Europese hoofdstad te houden. De stad kan op dit moment een stadion ter beschikking stellen, een stadion dat met 47.000 toeschouwers aan de capaciteitseisen voldoet."

Ook KBVB-voorzitter Gérard Linard was voor de gelegenheid naar het nationaal oefencentrum afgezakt. Een jaar geleden zorgde hij nog voor opschudding door na zijn verkiezing als bondsvoorzitter te stellen dat de Rode Duivels voor hun wedstrijden ook konden uitwijken naar het buitenland, net over de landsgrenzen in Rijsel of Rotterdam. Zover kwam het niet, verder dan Luik en Brugge werd er niet gegaan. "We zijn tevreden met deze overeenkomst: het Koning Boudewijnstadion is het enige stadion in België met een capaciteit van meer dan 25.000 toeschouwers. In een ander stadion kunnen we niet al onze fans ontvangen. Bovendien heeft de stad Brussel met de aanleg van de nieuwe grasmat een inspanning gedaan", aldus de bondsvoorzitter.

Zaterdag 2 juni ontvangen de Rode Duivels Europees kampioen Portugal, woensdag 6 juni komt Egypte op bezoek en maandag 11 juni is Costa Rica de tegenstander in de uitwuifwedstrijd voor de afreis naar het WK 2018 in Rusland. De KBVB betaalt voor elke wedstrijd 120.000 euro aan de stad Brussel voor het gebruik van het Koning Boudewijnstadion.