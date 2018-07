Rode Duivels krijgen zondag hun huldiging op de Grote Markt van Brussel MDB

12 juli 2018

20u14 110 WK voetbal Net als de spelers van Mexico 86' krijgen de huidige Rode Duivels ook nu na het behalen van de halve finales op het WK in Rusland een huldiging. Zondag vertrekken ze na een bezoek aan het Koninklijk Paleis om 14u met een open bus naar de Grote Markt in Brussel, daar worden ze om 15u verwacht.

Eerst moeten de Rode Duivels het zaterdag in de wedstrijd voor de derde plaats nog opnemen tegen Engeland, daarna staan er festiviteiten op het programma. Na de laatste wedstrijd op het WK in Rusland zetten de troepen van Roberto Martínez koers naar België. Zondag worden ze dan om 12u30 op het Koninklijk Paleis verwacht. Om 15u worden de spelers gehuldigd op de Grote Markt van Brussel.

"In de vroege namiddag worden onze Rode Duivels ontvangen op het Koninklijk Paleis, vanwaar ze in een open bus naar de Brusselse Grote Markt zullen worden gebracht", klinkt het op de website van de KBVB. "Vanop het balkon van het Stadhuis zullen ze de supporters kunnen groeten en op die manier ook mee genieten van de geweldige sfeer die dit WK bij de supporters over heel het land teweeg heeft gebracht."

"Ook al zijn spelers en staf teleurgesteld omdat ze de finale net niet gehaald hebben, toch zal deze huldiging een schitterende apotheose vormen van een al even schitterende Wereldbeker. Meer dan ooit zijn we #REDTOGETHER!" De toegang tot de Grote Markt zal gratis zijn, maar het is wel verboden om tassen mee te nemen. Er worden ook grote schermen geplaatst zodat fans de huldiging kunnen volgen indien de Grote Markt volloopt.

Ze treden zo in de voetsporen van de lichting van Mexico 1986. Nadat de Rode Duivels op dat WK de halve finales bereikten, werden ze op de Grote Markt van Brussel opgewacht door duizenden supporters. Eden Hazard en co. kunnen wel nog beter doen dan 32 jaar geleden. Toen werd België vierde op het WK. Als de Rode Duivels zaterdag dus winnen van Engeland, tekenen ze voor de beste prestatie ooit van een Belgische selectie op een Wereldbeker. Vanaf maandag kunnen de spelers dan eindelijk genieten van vakantie na een lang en slopend seizoen.