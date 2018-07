Rode Duivels geland in Brussel Redactie

15 juli 2018

01u30 5 WK voetbal Na hun historische derde plaats op het WK in Rusland zijn de Rode Duivels opnieuw in ons land. Rond 1.30 landde het vliegtuig met de Duivels en hun familie erin op Zaventem, waar de eerste fans hen alvast staan op te wachten.

Behalve de Rode Duivels en hun coach Martínez, zaten ook alle familieleden van de voetballers op het vliegtuig. Vlak na het opstijgen kwamen de mannen dan ook vanuit het afgesloten gedeelde vooraan snel naar achteren, waar hun vrouwen, kinderen en andere familieleden zaten.

Coach Martínez kreeg een welverdiend applaus van het hele vliegtuig omdat hij de ploeg naar de derde plek geleid heeft. Ook werd hij getrakteerd op verjaardagsliedjes die uit volle borst voor hem gezongen werden: gisteren werd hij 45.

Martínez nam ook zelf het woord om de familieleden van zijn team te bedanken. "Na het verlies tegen Frankrijk kenden de spelers een dip, maar dankzij jullie konden ze zich daar snel overzetten om zo een historisch resultaat neer te zetten. Bedankt."

Nadat de Duivels door de eerste trouwe fans zijn ingehaald aan het Abelag-gebouw, het aankomstgebouw voor privévluchten op Brussels Airport, zullen de spelers huiswaarts gaan.

Morgenmiddag volgt dan de grote huldiging in Brussel. Om 12.30 uur ontvangt de koning de Rode Duivels op het Kasteel van Laken. Iets later, om 14 uur, vertrekken de spelers in een open bus door Brussel. Een uur later komen de Duivels aan op de Grote Markt in Brussel en zijn ze te bewonderen op het balkon van het stadhuis. Om 16.30 uur gaan de Duivels naar huis, zodat alle supporters om 17 uur naar de finale van het WK kunnen kijken.

Het volledige programma van de huldiging kan je hier raadplegen.