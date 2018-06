Rode Duivels-gekte vuurt goklust aan IB

27 juni 2018

04u30

Bron: Belga 0 WK voetbal Tijdens het WK voetbal in Rusland zetten dagelijks tot 125.000 Belgen online weddenschappen in. Dat zijn er dubbel zoveel als normaal, zegt de Kansspelcommissie vandaag in De Tijd.

Het aantal spelers dat dagelijks actief is, ging van 40.000 à 50.000 eind mei naar meer dan 110.000 vandaag. Het piekmoment was de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Panama, met ruim 123.000 unieke spelers. België telt ruim 800.000 geregistreerde spelers. Ruim de helft van de gokkers die regelmatig wedden, is met een leeftijd tussen 18 en 30 jaar erg jong.

Piek in aantal nieuwe spelers

Tegelijk piekt het aantal nieuwe spelers dat zich online registreert. Tot half mei kwamen er dagelijks minder dan 2.000 online accounts bij, om daarna te stijgen tot 8.000 en meer. De openingsmatch van de Rode Duivels was opnieuw een piek, met 9.341 nieuwe spelers.

Online gokbedrijven melden dat hun klanten 10 tot 15 euro per week inzetten.