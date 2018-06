Roberto Martinez stelt natie gerust over blessure Hazard en is opgetogen na Costa Rica: "Ik kan nu al zeggen dat we klaar zijn voor het WK" MH

12 juni 2018

00u07

Bron: Belga WK voetbal Na drie tests tegen Portugal, Egypte en de Costa Ricanen waarin het resultaat niet voorop stond, gaat het over exact een week in Sotsji tegen Panama om de knikkers. De drie punten zijn dan een 'must' tegen de WK-debutant.

"We zijn honderd procent klaar voor die eerste wedstrijd", vertelde een tevreden Roberto Martinez, die de aanloop naar het WK als een proces ziet. "Je zag de verschillen met de eerste wedstrijd tegen Portugal - het samenspel tussen Hazard en Mertens was bijvoorbeeld veel beter. We hebben elke dag gewerkt om vooruitgang te boeken, maar ook in die drie groepswedstrijden moeten we nog groeien. Pas daarna zullen we exact kunnen zien hoever we staan. Maar ik kan nu al wel zeggen dat we klaar zijn voor het WK."

Nochtans kwamen de Rode Duivels tegen de gang van het spel in 0-1 achter en slikten ze zo hun eerste tegendoelpunt in deze voorbereiding. "Mijn grootste voldoening haal ik echter uit onze reactie na dat doelpunt: we legden een hoger tempo op, ik zag de spelers verantwoordelijkheid nemen, de intensiteit verhoogde en vanaf dat moment zag ik een team dat geen twijfels meer had. Qua focus en concentratie was het toen top: we gaven dan ook geen enkele kans meer weg."

In de uitwuifwedstrijd liet de bondscoach mogelijk ook in zijn kaarten kijken voor de openingswedstrijd tegen Panama. De elf die maandag aan de aftrap verschenen, zullen meer dan waarschijnlijk ook in Sotsji het veld op mogen. Dat betekent dat achterin Dedryck Boyata de eerste vervanger is als Thomas Vermaelen en Vincent Kompany nog niet speelklaar zijn - of gespaard worden in het begin van het WK. Leander Dendoncker mocht immers pas na de rust invallen en Laurent Ciman zit enkel als 24e man bij de selectie. "Boyata paste zich vandaag goed aan de omstandigheden aan, Dendoncker speelde dan weer zoals we van hem gewend zijn bij Anderlecht. Ciman had een belangrijk aandeel in de clean sheet tegen Egypte. Toby Alderweireld zit fris na zijn lastig seizoen bij de Spurs en Jan Vertonghen zorgt voor de nodige ervaring", besloot de bondscoach.

"Eden is oké"

Verder maakt zich niet ongerust over de blessure van Eden Hazard, die tegen Costa Rica zo'n twintig minuten voor affluiten zijn vervanging vroeg. "Eden is oké: hij heeft een trap op zijn been gekregen, niet meer dan dat", stelde de bondscoach na de met 4-1 gewonnen oefeninterland gerust.

Hazard etaleerde tegen Costa Rica voor de derde wedstrijd op rij een bloedvorm en was de hele wedstrijd ongrijpbaar voor de tegenstander. De winger van Chelsea wandelde bij momenten doorheen de bezoekende defensie en bood zijn ploegmaats de ene kans na de andere aan - met zo'n Hazard is er op het WK veel mogelijk. "Ik heb genoten van zijn prestatie. Hij ziet er fris, fit en scherp uit. Uitmuntend", concludeerde Martinez.