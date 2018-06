Roberto Martinez stelt de natie gerust over blessure Hazard: "Hij is oké" MH

12 juni 2018

00u07

Bron: Belga 0

Roberto Martinez maakt zich niet ongerust over de blessure van Eden Hazard, die tegen Costa Rica zo'n twintig minuten voor affluiten zijn vervanging vroeg. "Eden is oké: hij heeft een trap op zijn been gekregen, niet meer dan dat", stelde de bondscoach na de met 4-1 gewonnen oefeninterland gerust.

Hazard etaleerde tegen Costa Rica voor de derde wedstrijd op rij een bloedvorm en was de hele wedstrijd ongrijpbaar voor de tegenstander. De winger van Chelsea wandelde bij momenten doorheen de bezoekende defensie en bood zijn ploegmaats de ene kans na de andere aan - met zo'n Hazard is er op het WK veel mogelijk. "Ik heb genoten van zijn prestatie. Hij ziet er fris, fit en scherp uit. Uitmuntend", concludeerde Martinez.