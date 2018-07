Roberto Martínez is klaar voor Brazilië: "Naar dit moment werken we al twee jaar toe" Redactie

05 juli 2018

19u46

Bron: Belga 0 WK voetbal Bondscoach Roberto Martinez heeft een dag voor de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Brazilië voor het laatst met de pers gepraat. De Spanjaard schoof de favorietenrol in de schoenen van de Brazilianen, maar geloofde tegelijk ten volle in zijn eigen team.

"Beide teams hebben gelijkaardige kwaliteiten", opende Martinez. "Alleen hebben wij nog geen Wereldbeker gewonnen. Wij hebben die ervaring niet. Dat is de realiteit. Zij weten hoe ze een WK moeten winnen. Dat is een psychologische barrière. Wij respecteren hun verleden, we gaan natuurlijk proberen te winnen morgen. Maar zij hebben de mentaliteit om een groot toernooi te winnen. In België is het respect voor Brazilië zeer groot."

Marouane Fellaini en Nacer Chadli lieten met hun goals in de achtste finale tegen Japan zien dat de Rode Duivels kunnen rekenen op hun invallers. "In de Wereldbeker heb je een sterke selectie nodig", vervolgde Martinez. "Elf spelers is niet voldoende. Iedereen is vol vertrouwen en is klaar om morgen te spelen. We hebben mogelijkheden. De wissels tegen Japan toonden dat elke speler mentaal klaar is om het verschil te maken. We gaan proberen te genieten en verder de perfecte wedstrijd te spelen. Iedereen is op en top gemotiveerd tegen Brazilië. Naar dit moment werken we al twee jaar toe."

De clash met de vijfvoudige wereldkampioen kondigt zich als bijzonder lastig aan, maar het vertrouwen in de spelersgroep is groot. De mirakelzege tegen Japan gaf daar nog een boost aan. "Dit is de enige wedstrijd waarvoor je als speler geen extra motivatie nodig hebt. We weten waarom we hier zijn, hoe hard we gewerkt hebben in die twee jaar. Het is een belangrijke wedstrijd, maar ik denk dat de spelers er klaar voor zijn om zichzelf te zijn. We zijn gegroeid op dit toernooi, de signalen zijn positief. We zijn er zo klaar voor als we ooit kunnen zijn. Nu moeten we onszelf zijn", verwoordde de bondscoach het gevoel in de spelersgroep.

"Onszelf zijn", het wijst op een hoog zelfbewustzijn in de groep. De Rode Duivels zullen de Brazilianen dan ook in de ogen kijken zoals ze zijn: een aanvallend en tactisch flexibel team met goesting in meer, waarin elke speler zijn rol heeft en de invallers het verschil kunnen maken. "Op het WK kan je niet alleen rekenen op elf spelers, iedereen is bij ons al in de basis gestart. Dat is een voordeel, want die eerste wedstrijd op een WK is altijd moeilijk en je moet daar als speler door. Iedereen is nu klaar om bij te dragen, tegen Japan hadden de invallers meteen een impact. We kunnen onze spelers op verschillende manieren gebruiken, in meerdere aanvallende systemen."

Er circuleren al een tijdje geruchten dat Martinez na het WK als bondscoach van Spanje aan de slag zou gaan. De vraag werd dan ook gesteld tijdens het persmoment. "Ik begrijp dat je die vraag moet stellen. Dat is je job als journalist en je moet het doen. Maar we zitten in een kwartfinale op een WK tegen Brazilië en die wedstrijd is het enige dat me bezighoudt."