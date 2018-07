Roberto Martínez is klaar voor Brazilië: "Naar dit moment werken we al twee jaar toe" Redactie

05 juli 2018

19u46

Bron: Belga 0 WK voetbal Bondscoach Roberto Martinez heeft een dag voor de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Brazilië voor het laatst met de pers gepraat. De Spanjaard schoof de favorietenrol in de schoenen van de Brazilianen, maar geloofde tegelijk ten volle in zijn eigen team.

"Beide teams hebben gelijkaardige kwaliteiten", opende Martinez. "Alleen hebben wij nog geen Wereldbeker gewonnen. Wij hebben die ervaring niet. Dat is de realiteit. Zij weten hoe ze een WK moeten winnen. Dat is een psychologische barrière. Wij respecteren hun verleden, we gaan natuurlijk proberen te winnen morgen. Maar zij hebben de mentaliteit om een groot toernooi te winnen. In België is het respect voor Brazilië zeer groot."

Marouane Fellaini en Nacer Chadli lieten met hun goals in de achtste finale tegen Japan zien dat de Rode Duivels kunnen rekenen op hun invallers. "In de Wereldbeker heb je een sterke selectie nodig", vervolgde Martinez. "Elf spelers is niet voldoende. Iedereen is vol vertrouwen en is klaar om morgen te spelen. We hebben mogelijkheden. De wissels tegen Japan toonden dat elke speler mentaal klaar is om het verschil te maken. We gaan proberen te genieten en verder de perfecte wedstrijd te spelen. Iedereen is op en top gemotiveerd tegen Brazilië. Naar dit moment werken we al twee jaar toe."