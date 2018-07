Roberto Martínez: "Er zal nooit iets groter zijn dan Brazilië kloppen op een WK" MDB

18 juli 2018

16u01

Roberto Martínez kan tevreden terugblikken op het WK in Rusland. De bondscoach van de Rode Duivels onthoudt vooral die historische zege tegen Brazilië in de kwartfinale en onderstreept dat hij altijd achter zijn speelwijze zal blijven staan. "Spelen zoals Frankrijk? Neen, zo is België niet", aldus de Spanjaard bij Sport/Voetbalmagazine.

De 2-1-zege van de Rode Duivels tegen het Brazilië van Neymar zal veel Belgische voetbalfans nog lang bijblijven. Ook bij Roberto Martínez, de man die naar eigen zeggen maanden voor het toptreffen al een plan in gedachten had. "Na de loting werd het al duidelijk dat we Brazilië of Duitsland zouden treffen in de kwartfinale", vertelt Martínez aan Sport/Voetbalmagazine. "Je gaat dan studeren, kijken en een plan ontwikkelen. Dus dat had ik wel in mijn hoofd. Omdat de beste ploegen ter wereld voorspelbaar zijn. Ik kan nu vertellen hoe Barcelona zal spelen op de eerste speeldag van het volgende seizoen. Dat weet iedereen, maar toch winnen ze door hun uitzonderlijk niveau. Bij Brazilië is dat hetzelfde, al speelden ze eerst wel met Dani Alves."

De Belgen klaarden de klus en knikkerden na een epische wedstrijd de topfavoriet uit het toernooi. "I like that word: moment. Er zal niets groter zijn dan Brazilië kloppen op een WK en daar werk je voor in het voetbal." Toch vindt Martínez het niet zijn grootste prestatie. "Het is lastiger om in een degradatiestrijd in de Premier League zeven van de laatste tien wedstrijden te winnen. Brazilië was 90 minuten."

Uiteindelijk sneuvelden de Rode Duivels tegen de koelbloedige Fransen. Vooral de speelstijl van Les Bleus werd flink op de korrel genomen. Martínez vertelt waarom de Haantjes tevreden waren met die manier van voetballen. "Frankrijk raakte twee jaar geleden in de EK-finale tegen Portugal gekwetst en dat was belangrijk voor die wedstrijd. Spelers en team waren individueel bereid om dingen te doen die ze normaal niet zo geconcentreerd zouden doen. Door die pijn waren ze blij met een lelijke zege."

De offensieve voetbalvisie

Die Franse voetbalvisie staat haaks op de kijk van Roberto Martínez op het populaire spelletje. De Spanjaard trekt liever de kaart van het aanvallende en dominante voetbal. Daarom ook dat hij de Franse speelwijze niet zou hanteren. "Dat is een keuze, maar zo is België niet. We moeten onze spelers ook trouw blijven en we zouden er ook geen erfenis aan overhouden. Wat voor mij het belangrijkste is: kan je met onze manier van spelen wereldkampioen worden? Ja, is het antwoord daarop. Dan moeten we nu nog beter worden in wat we doen. Als je een team wordt dat de bal niet wil, dan is op de lange termijn succes voor ons land zo goed als onmogelijk. Ook al word je zo wereldkampioen, ze zouden je snel vergeten. Ons succes was niet de halve finale, maar wel de manier waarop we voetbalden."

