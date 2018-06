Robbie Williams zorgt tijdens openingsceremonie voor controverse met opgestoken middenvinger ODBS

14 juni 2018

16u54 646

Het WK 2018 in Rusland is officieel op gang getrapt met de openingsceremonie in het Luzhniki-stadion in Moskou. De Braziliaan Ronaldo (41) maakte zijn opwachting, terwijl de Engelse popster Robbie Williams en de Russische operazangeres Aida Garifoellina het beste van zichzelf gaven tijdens een duet in een korte maar krachtige plechtigheid. Williams, die onder andere zijn klassieker 'Let me entertain you' zong, trok de aandacht alvast naar zich toe door uit te pakken met een middenvinger richting de camera's. Een signaal naar het Russische regime van Poetin? Of was het een boodschap aan alle mensen die vonden dat hij niet mocht optreden op de openingsceremonie?

Tijdens het optreden van Williams werden de vlaggen van de 32 deelnemende landen op het veld gebracht. Het gastland opende in het stadion om 17u het toernooi tegen Saoedi-Arabië. Het WK eindigt op 15 juli, wanneer, opnieuw in het Olympisch Stadion Luzhniki, de finale op de planning staat. Er wordt tijdens het toernooi gevoetbald in twaalf stadions in elf gaststeden.

Ronaldo won met de Seleção de editie van 2002 en scoorde in totaal vijftien WK-doelpunten. Alleen de Duitser Miroslav Klose doet met zestien beter.

Ter afsluiting opende de Russische president Poetin officieel het WK. "De liefde voor het voetbal verbindt ons allemaal aan een ploeg", sprak Poetin. "Ik wens alle teams succes toe en hoop dat de fans onvergetelijke tijden zullen beleven." Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino nam, zowel in het Engels als Russisch, het woord. "In de komende maand zal het voetbal Rusland veroveren", verklaarde de Zwitser. "In de komende maand zal het voetbal de hele wereld veroveren. Geniet van het grootste feest op aarde. Bedankt president Poetin, bedankt Rusland."