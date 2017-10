Robben en Oranje staan voor onmogelijke opdracht: "We moeten onszelf niet voor de gek houden" KDZ

16u57 102 ANP WK voetbal Nederland staat voor een onmogelijke opdracht morgenavond tegen Zweden. Oranje moet met zeven doelpunten verschil winnen om nog een plekje in de barrages af te dwingen. Bondscoach Dick Advocaat en Arjen Robben gaven zonet hun persconferentie. "Onszelf niet gek laten maken"

"7-0 dat is nogal wat", begon Arjen Robben. "Maar het komt er ook op aan dat we ons zo goed mogelijk presenteren en die wedstrijd gewoon winnen. Ik hoop dat het stadion goed gevuld is en natuurlijk hoop ik dat het 7-0 wordt", glimlachte hij. "Maar we moeten onszelf ook niet voor de gek houden, het wordt echt heel moeilijk." (lees hieronder verder)

Nederland is er overigens nog nooit in geslaagd om met zeven goals verschil te winnen van Zweden. Oranje scoorde eenmaal vijf keer tegen de tegenstander van dinsdag in de ArenA. Dat gebeurde op 4 september 1974 in Solna (1-5). Johan Neeskens mocht toen twee keer juichen, Johan Cruijff, Arie Haan en Rob Rensenbrink troffen eenmaal raak. Advocaat trad zijn kapitein bij. "Zweden heeft in de afgelopen periode absoluut laten zien dat ze een moeilijk te kloppen ploeg zijn, maar je weet het nooit. Wij hebben altijd de intentie om aanvallend te spelen en dat zal morgenavond niet anders zijn. Wij moeten onze verantwoordelijk nemen voor onszelf, de fans en het land."

ANP