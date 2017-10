Recordman Lewandowski schiet zich in galerij der groten MDB

10u17 0 REUTERS

Robert Lewandowski was tijdens de WK-kwalificatie van goudwaarde voor Polen. De topspits van Bayern München schoot maar liefst zestien keer raak (goed voor 57 procent van de Poolse doelpunten) in tien wedstrijden en kroonde zich zo tot de beste schutter aller tijden in een kwalificatieronde van de Europese zone. Enkel Cristiano Ronaldo kan morgen in de wedstrijd tegen Zwitserland zijn collega spits bijbenen, want de Portugees telt voorlopig vijftien treffers. Om het even te kaderen: iconische doelpuntenmakers Gerd Müller maakte negen treffers in zes wedstrijden, Marco van Basten tekent voor twee stuks in veertien wedstrijden en Lionel Messi zit bijvoorbeeld aan achttien rozen in 44 wedstrijden.

RV

AP