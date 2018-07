Reconstructie van het Spaanse penaltydebacle, met pisnijdige Diego Costa in de hoofdrol YP

05 juli 2018

12u39

Bron: Sporza 0 Excelente! La historia secreta del penal de Koke con Diego Costa: “Te lo dije!” pic.twitter.com/Sx8LKFsepW Fernando Carlos(@ fercarlos75) link WK voetbal Na de pijnlijke uitschakeling van Spanje in en tegen Rusland in de achtste finales van het WK zijn er opmerkelijke beelden opgedoken rond de penaltyreeks die ‘La Roja’ uiteindelijk de das om deed. De hoofdrolspelers: bondscoach Fernando Hierro, spits Diego Costa en middenvelder Koke – althans, als de liplezers hun werk goed hebben gedaan.

Na reguliere speeltijd én verlengingen stond het 1-1. Strafschoppen dus en daar had Fernando Hierro, die daags voor het WK overnam van de naar Real Madrid vertrekkende Julen Lopetegui, vooraf blijkbaar niet te veel rekening mee gehouden. Zo ging hij in allerijl te rade bij aanvoerder Sergio Ramos en Gerard Piqué zodat die konden helpen het lijstje met strafschopnemers te vervolledigen en daarbij werd Koke als nummer drie genoemd. Dat had ook Diego Costa in de smiezen en hij liet meteen blijken aan zijn coach dat hij dat niet het beste idee vond. Opvallend, want de twee zijn ook ploegmaats bij Atlético Madrid. Je zou dus wel denken dat Costa wist waarover hij het had.

Intussen was ook Koke bij het trio komen staan en wanneer zijn coach hem de vraag voorlegde of hij er een wilde nemen, antwoordde die ostentatief van wel. “Koke is goed”, was het finale besluit van Hierro, waarop de twee Atlético-spelers elkaar nog kruisten zonder elkaar nog maar enige blik te gunnen.

De rest is natuurlijk geschiedenis: Koke schoot zijn strafschop erg slecht in en Akinfeev ranselde hem uit zijn doelvlak, waarna de reactie van Diego Costa naar de technische staf boekdelen sprak. Hij gebaarde onder meer naar zijn oefenmeester dat hij hem had gewaarschuwd voor de slechte strafschoppen. Atlético-coach Diego Simeone zou wel een keer wat oplapwerk kunnen hebben wanneer de twee zich weer aanmelden voor dienst in de Spaanse hoofdstad…