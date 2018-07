REACTIES. Martínez: "Mijn ploeg weigerde te verliezen", Courtois: "Het klopte allemaal bij ons", De Bruyne: "Nog twee matchen" XC/DMM

06 juli 2018

22u12

Bron: Radio 1/ANP 0 WK voetbal De Rode Duivels hebben het geflikt. Hazard en co legden WK-favoriet Brazilië opzij na een bloedstollende partij: 2-1. De halve finale is een feit. Bondscoach Roberto Martínez was dan ook bijzonder euforisch. “Mijn ploeg weigerde te verliezen.”

“Dit is zo speciaal. Brazilië kloppen in de knock-outfase van een WK. Mijn jongens hebben een ongelooflijke inzet getoond. Dat mijn tactisch plan sterk was? Ik heb met tactiek nog nooit een wedstrijd gewonnen. Het is de uitvoering die telt. Normaal moet je accepteren dat Brazilië zo veel kwaliteit heeft, maar mijn ploeg weigerde gewoonweg te verliezen. Ze verdienen het om helden te zijn in België. Ik hoop dat ze daar trots zijn.”

Courtois: "Het klopte allemaal bij ons"

Een trotse Thibaut Courtois net na de wedstrijd. “Dit was een fantastische prestatie. We hebben geweldig goed gespeeld in de eerste helft. Het klopte allemaal bij ons. We verdedigden goed en speelden sterk. Brazilië had het moeilijk met onze tegenaanvallen. Na de rust was het moeilijker. Logisch, want Brazilië is aanvallend sterk en kwam ook. Maar we hebben het gehaald. Iedereen had het na de groepsfase over de moeilijke weg. Er is maar één weg en die gaat gewoon naar de finale.”

De Bruyne: "Nog twee matchen"

Na de remonte tegen Japan vertelde Kevin De Bruyne na de wedstrijd gedecideerd dat er nog drie wedstrijden te gaan zijn. “Dit was dé grote test voor ons. Brazilië is aanvallend heel sterk, maar in de eerste helft hebben we het perfect aangepakt. Je weet dat zij kansen krijgen, maar we hebben het risico genomen om telkens twee mensen hoog te laten staan. Op die manier zijn we erin geslaagd om kansen te creëren."

"In de tweede helft grepen ze in met tactisch sterke wissels en dat was moeilijk voor ons, maar ook dan bleven we kansen bijeen voetballen. De acht achteraan hebben voor mij de grootste verdienste in deze wedstrijd. Dankzij hen konden we met z’n drieën vooraan voor gevaar zorgen. Of dit ons meesterwerk is? Niet per se. Wij doen wat we moeten doen. We maken voor elke wedstrijd een plan en proberen dat zo goed mogelijk uit te werken. Het is niet makkelijk om dat telkens tot in de puntjes uit te voeren, maar vandaag heeft iedereen dat gedaan. Nog twee matchen!”

Alderweireld: "Hebben het waargemaakt"

België won "op wilskracht" in de kwartfinale van Brazilië. Dat zei verdediger Toby Alderweireld meteen na afloop van de wedstrijd in Kazan bij de NOS. "Iedereen zegt dat wij de gouden generatie zijn. Dat brengt druk met zich mee. In deze wedstrijd hebben we het waargemaakt. Op wilskracht, en met een beetje geluk, dat wel."

Het was een wedstrijd om even bij stil te staan. Alderweireld: "België is een klein land. En dan winnen we van het grote Brazilië. Dit is een mijlpaal. Sommige jongens huilden na het laatste fluitsignaal. We hebben alles gegeven om dit te bereiken. Sommigen van ons konden bijna niet meer en hadden kramp, maar gooiden zich toch nog voor het schot van de tegenstander. Dat was heel mooi. Laten we even genieten. En dan de focus op de volgende wedstrijd tegen Frankrijk."