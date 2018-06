Rake kopbal Giménez helpt Uruguay in slotfase voorbij Egypte TLB/XC

15 juni 2018

15u55 10 Egypte EGY EGY 0 einde 1 URU URU Uruguay WK voetbal Uruguay heeft in extremis de volle buit gepakt tegen Egypte: 1-0. Luis Suárez had meerdere kansen op de openingstreffer, maar kon de netten niet laten trillen. Daarnaast trof Edinson Cavani in de slotfase de paal. Lange tijd leek zo een doelpuntloos gelijkspel in de maak, tot José María Giménez in minuut 89 de ban brak met een rake kopbal.

Tactische analyse

Mo Salah was niet fit genoeg om te starten. Een mentale tik voor de Egyptenaren? Neen. De troepen van bondscoach Cuper groeven zich niet in, speelden vrolijk mee én hielden sluipschutters Suárez en Cavani uit de match. Uruguay stond dan weer lange tijd te laag, waardoor hun twee topspitsen te weinig in stelling werden gebracht.

Na rust had Suárez meermaals de 1-0 aan de voet, maar de Uruguayaan had zijn torinstinct blijkbaar in Barcelona laten liggen. Als hij al kansen de nek omwringt... En toch viel er alsnog een doelpunt, zowaar uit een stilstaande fase. Een verdiende overwinning, maar overtuigen deed Uruguay niet.

Man van de Match: Diego Godín

Toonde vandaag nog maar eens dat hij een oerdegelijke verdediger is. Won quasi elk duel en droeg zelfs offensief zijn steentje bij. Rook daarnaast precies waar de bal ging belanden. Greep op de juiste momenten in en belette dat Egypte voor écht gevaar kon zorgen. Zo werd het ook een snipperdag voor doelman Fernando Muslera. Zeker het vermelden waard: ook El-Shenawy, de Egyptische goalie, speelde een puike partij.

